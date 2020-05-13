 

Мнение: Украинские и российские расходы на Крым

13.05.2020, 0:06, Разное

Десять лет назад расходная часть бюджета Крыма составляла 3,62 млрд гривен (14,48 млрд рублей по курсу). Дотации из Киева – 1,55 млрд гривен (6,2 млрд рублей) – половина всех доходов республики.
В 2020 расходы Крыма – 185 млрд рублей. Собственный доход – 49,
(https://t.me/fcpeshka/3490)1 млрд (https://t.me/fcpeshka/3490), а 136 млрд дает Москва.
(с) Крымский канал

Это к вопросу о том, почему то что делается в Крыму сейчас, при Украине априори не могло быть сделано. Объемы бюджетов просто несопоставимы, отсюда и федеральные трассы, мосты, электростанции, энергомосты и т.д. и т.п.
Разумеется, эти диспропорции не мешают клоунам из Киева вещать, что Украина покажет небывалый экономический рост (когда-нибудь), продемонстрирует европейский уровень жизни (аха-ха), крымчане на это посмотрят и захотят назад.
На деле, нет ничего более далекого от реальности.

Источник: Colonel Cassad



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