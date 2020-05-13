Le Figaro – новая норма — французские компании не намерены отказываться от дистанционной работы

13.05.2020, 0:00, Новости дня

Удалённая работа, которая была вынужденной мерой в период всеобщей изоляции, может стать для многих французских компаний постоянным решением, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, руководители предприятий, прежде скептически настроенные в отношении дистанционного труда, отныне оценили его эффективность и удобство.



Reuters

«Что нового будет после удалённой работы? Удалённая работа», — иронизирует Le Figaro. Как напоминает издание, в понедельник, когда во Франции был отменён режим изоляции, на предприятия вернулись всего 20% работников, в соответствии с пожеланиями правительства, и дистанционная работа ещё остаётся основным способом ведения дел. Для некоторых компаний, таких как группа Peugeot (PSA), она даже становится образцом для организации непроизводственной деятельности.

На прошлой неделе автомобильный концерн объявил, что намерен перевести на удалённый режим работы 80 тыс. сотрудников по всему миру, не занятых в производстве. Их присутствие в офисе не должно будет превышать полутора дней в неделю.

В штаб-квартиру нефтяной компании Total также вернутся далеко не все из 3700 сотрудников. Ещё до введения жёстких санитарных правил представители группы объявили, что оптимальный способ управления будет выбран, исходя из трёх основных параметров: операционные потребности, санитарные меры и индивидуальные ограничения. Дени Фавьер, отвечающий за безопасность на предприятии, напомнил, что в течение периода всеобщей изоляции массовый переход на дистанционную работу позволил сохранить высокий уровень деловой активности, а также отметил надёжность цифровых инструментов, благодаря которым руководители постоянно поддерживали связь со своими командами, продолжавшими работу в полной безопасности.

Растущее укоренение принципа дистанционной работы стало настоящим переворотом для многих компаний, отмечает издание. «Всё поменялось за несколько дней. Руководство осознало, что именно этот способ работы обеспечил возможность и сыграл основную роль в продолжении операций. Как следствие организовались не только коллективы, но и оборудование», — анализирует директор исследовательских программ компании Colliers International Фредерика Мириэль.

По словам генерального директора экспертного центра «Фабрика инновационных территорий» Франсуа Боттойе-Депуа, многие компании, ранее отказывавшиеся от удалённой работы по причинам, связанным с безопасностью и из соображений контроля, отныне оценили, что работник, находящийся далеко от офиса, может не только быть эффективным, но и гораздо более продуктивным, чем в обычной обстановке.

Заручившись этими фактами, некоторые предприятия даже стали пересматривать условия своего размещения, чтобы обеспечить больше простора для дистанционной работы. Так, группа инвестиционных компаний в области недвижимости Consultim, штаб-квартира которой находится в Нанте, отказалась от расширения офиса на 1 тыс. м2 и решила вместо этого перевести часть персонала на удалённую работу. «Я был категорически против этого, хотя мои сотрудники довольно часто заводили об этом разговор. Моя точка зрения поменялась», — признаётся президент компании Бенжамен Никес.

Генеральный директор лионского исследовательского бюро Cebatec, которая раньше тоже скептически относилась к перспективе удалённой работы, сегодня стала ярым сторонником нового способа организации труда. «Я должна признать, что мы стали более эффективными», — отмечает Летисия Лаке, добавляя, что компания намерена провести внутренний аудит с целью развития опыта работы на дому в будущем.

Стоит ли сделать из этого вывод, что удалённая работа получила отныне всеобщее признание, задаётся вопросом газета. Как замечает Фредерика Мириэль, сегодняшняя ситуация довольно необычна. Дистанционная работа одновременно оказалась навязанной, превратилась в систему и не была должным образом подготовлена. «В идеале такой способ работы должен быть непостоянным, чтобы сотрудник проводил дома не более двух-трёх дней в неделю, и применяться на добровольной основе», — замечает эксперт.