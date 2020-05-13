Blick – конец позора — американские астронавты снова отправятся в космос без помощи России

13.05.2020, 0:00, Новости дня

Содержание Международной космической станции обходится Америке в миллиарды долларов, однако по иронии судьбы американцы годами не могли попасть туда без помощи России, пишет швейцарская газета Blick. Теперь этому «позору» должен прийти конец: 27 мая планируется провести запуск ракеты, которая доставит астронавтов на МКС непосредственно с территории США.



Reuters

«Конец позора: астронавты снова стартуют на МКС из США», — пишет швейцарская газета Blick. Прошло уже 9 лет с тех пор, как Америка в последний раз самостоятельно отправляла своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). С тех пор американское «эго» ущемлено зависимостью от России, отмечает издание.

Как сообщается в статье, это «один из самых ироничных поворотов в мировой истории»: американцы годами не могли подступиться без русских к своей, вероятно, самой дорогой постройке. Только российские космические корабли «Союз» перевозили астронавтов на МКС, финансируемую преимущественно американской стороной. Однако теперь этому должен прийти конец: после почти девятилетнего перерыва астронавты должны снова стартовать на МКС из США 27 мая.

Как напоминает издание, в последний раз астронавты отправлялись на космическую станцию на шаттле «Атлантис» со станции ВВС США «Мыс Канаверал». После этого американское космическое агентство NASA сочло содержание своего флота космических шаттлов слишком затратным, и с тех пор полёты на МКС осуществлялись только с российской помощью. Это оказалось не только дорого, при стоимости $80 миллионов за полёт на российском «Союзе», но и сильно ударило по американскому эго, отмечает Blick.

«Самая значительная нация в мире не должна быть зависима в космонавтике от какой-то другой страны», — заявил в 2014 году возглавлявший тогда NASA Чарльз Болден и объявил, что США сами начнут проводить полёты с 2017 года. Однако из-за технических проблем, трудностей с финансированием и реструктуризации после прихода Трампа к власти проект постоянно откладывался.

Компании SpaceX и Boeing получили задание разработать способ доставки астронавтов на МКС. Boeing спроектировал Starliner, но первая попытка отправить его на МКС в декабре не была успешной. Теперь необходимо повторить испытательный запуск без экипажа. До тех пор все надежды возлагаются на Crew Dragon, разработанный частной космической компанией SpaceX. По словам главы NASA Джима Брайдстайна, «эта миссия обладает для Соединённых Штатов высоким приоритетом».

В соответствии с нынешним планом, старт должен состояться 27 мая в 23:32 (по московскому времени), с той же стартовой площадки, что и 9 лет назад. Однако с тех пор многое изменилось, подчёркивает издание. Астронавты стартуют не на борту космического корабля NASA, а отправятся в космос при помощи ракеты Falcon 9 и корабля Crew Dragon, причём это произойдёт на фоне пандемии коронавируса, когда работа компаний ограничена, а зрители не допускаются.

В пилотируемой капсуле Crew Dragon должны сидеть астронавты NASA Роберт Бенкен и Даглас Хёрли, оба — ветераны программы космических шаттлов. «Это, наверное, мечта каждого ученика школы лётчиков-испытателей, полетать на новеньком космическом корабле, — заявил недавно Бенкен на пресс-конференции. — И мне очень повезло получить такой шанс». Оба американских астронавта должны оставаться на борту МКС около месяца — намного дольше, чем планировалось, потому что на космической станции сейчас находятся лишь три космонавта — двое россиян, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, и астронавт NASA Кристофер Кэссиди.

Вся затея в целом является «последним лётным испытанием» Crew Dragon, подчёркивают в NASA. «Мы делаем это, чтобы научиться каким-то вещам. И мы очень и очень серьёзно относимся к безопасности», — заявил глава американского космического агентства Джим Брайдстайн.

Как отмечается в статье, РФ тоже будет внимательно следить за запуском американской ракеты, хотя российских космонавтов на борту не будет. В последние годы «Союз» доставлял в космос смешанные экипажи, однако до этого американцы и русские использовали собственные корабли, а главы «Роскосмоса» и SpaceX нередко обмениваются критическими замечаниями, пишет Blick.

В прошлом году в NASA заявили, что в будущем с помощью частных американских шаттлов на МКС можно будет также доставлять туристов и других заинтересованных лиц. «NASA открывает Международную космическую станцию для коммерческих возможностей и делает их доступными на рынке, чего мы до сих пор не делали никогда», — отметил руководитель финансового управления NASA Джефф ДеВитт.

США ежегодно оплачивают основную часть расходов на поддержание работы МКС, сумма исчисляется в миллиардах долларов. Общие расходы на строительство и эксплуатацию станции составляют более $100 млрд.

Для «Роскосмоса» финансовый вопрос тоже имеет значение, отмечает швейцарская газета. За последние годы ведомство заработало на «транспортном» сервисе для астронавтов средства, которые могут быть направлены на реализацию других проектов, таких как исследования Луны. В будущем «Роскосмос» планирует укрепить сотрудничество с Турцией, Саудовской Аравией и ОАЭ. Космонавты из этих стран могли бы отправиться в космос при помощи российских ракет.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин хочет сделать запуски ракет более дешёвыми и конкурентоспособными. По его словам, для этого расходы должны снизиться более чем на 30%. Такова реакция на ценовой демпинг американских компаний, финансируемых из бюджета США.

До сих пор сотрудничество между Москвой и Вашингтоном в сфере космических перевозок, несмотря на множество других конфликтов, проходило хорошо, отмечается в статье. Глава Кремля Владимир Путин также обратил на это внимание, когда выходил на видеосвязь с МКС в апреле, — и в то же время упомянул о том, что РФ будет продвигать свои стратегические планы в космосе, пишет Blick.