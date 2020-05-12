В Сети появились допремьерные снимки нового Mersedes-Benz S-Class

12.05.2020, 23:53, Разное

Официальная презентация нового Mersedes-Benz S-Class должна состояться уже в текущем году, а в настоящее время один из тестовых прототипов модели проходит ряд дорожных испытаний на территории Китая. Любительские фото комфортабельного автомобиля разместил на своей странице один из пользователей Instagram.

Стоит отметить, что в визуальном отношении новый автомобиль довольно существенно отличается от предшественников. Разработчики приняли решение не устанавливать вертикальные фонари на задней поверхности и заменили их на горизонтальную секцию, которая заходит на крышку багажника. Передней оптике были приданы более узкие очертания, сделавшие внешний вид несколько брутальным. Изготовители усложнили форму радиаторной решетки, которая теперь визуально схожа с округленным семиугольником, границы которого заходят на оптику. Примечательно, что передний бампер авто едва заметен ввиду малой ширины и однотонности.

По словам авторитетных источников, салон автомобиля будет оснащен мультимедийной системой нового поколения MBUX, имеющей два дисплея. Воздуховоды, ранее размещавшиеся в центре торпеды, смещены в боковых направлениях. Отмечается. что фирменные стрелочные часы на панели приборов компания решила не устанавливать. По мнению экспертов, нюансы общей отделки салона ассоциируются с оформлением концепта Vision EQS, презентованного в конце прошлого года.

Также источники в корпорации предполагают, что визуальная составляющая прототипа вполне может быть в перспективе реализована и в остальных представителях обновленной линейки S-Class. Данные о цене новой модели и предполагаемая дата старта её реализации на мировых рынках пока не оглашены.