Белый дом примет решение о дальнейших действиях исходя из успешности открытия штатов

12.05.2020, 23:45, Новости дня

Высокопоставленные представители администрации Трампа хотят подождать и проследить за тем, как проходит открытие экономики в отдельных штатах, прежде чем будет принято решение о последующих этапах оказания экономической помощи стране в условиях эпидемии коронавируса. Об этом во вторник заявил Кевин Хассетт, советник Белого дома по вопросам экономики.

Выступая на видеоконференции, организованной Институтом Брукингса, Хассетт сказал о том, что уже оказанной ранее помощи может оказаться достаточно для сохранения основы экономики, и это станет понятно, если попытки штатов открыть экономику окажутся успешными. Однако для этого Белому дому потребуется больше данных.

«Прямо сейчас мы наблюдаем за развитием экономики; наблюдаем, как быстро растет экономический подъем, и наблюдаем за реагированием на [распространение коронавирусного] заболевания и, как только мы получим больше информации об этом, мы сможем принять решение о том, как будет выглядеть следующий этап», – сказал Хассетт.