У Пескова нашли коронавирус, в Украине снова арестовали Януковича. Главное за день

12.05.2020, 23:40, Новости дня

Спикер Путина с COVID

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков госпитализирован с диагнозом “коронавирусная инфекция”.

Второе место

Количество инфицированных коронавирусом в РФ превысило 232 тыс., по этому показателю страна уступает только США.

Всплеск в Великобритании

Снова выросли суточные потери от коронавирусной инфекции в Великобритании, за 24 часа умерло 627 пациентов (в три раза больше, чем накануне). Общее количество умерших от инфекции достигло 32 692 человек.

Тестируют Ухань

В 11-миллионном Ухане, откуда началось распространение коронавирусной инфекции в 2019 году, проведут тотальное тестирование на коронавирус после новых случаев заражения.

Карантин в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство продлит карантин и после 22 мая. Президент Владимир Зеленский отметил, что нынешняя ситуация с заболеваемостью COVID-19 позволяет рассматривать варианты смягчения ограничений.

Даты ВНО

Внешнее независимое оценивание в Украине в этом году начнется 25 июня и продлится до 17 июля, заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

Арест экс-президента

Печерский райсуд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича в рамках уголовного производства о событиях 18–20 февраля 2014 года в Киеве. Ранее Янукович был заочно арестован по делу об узурпации власти.