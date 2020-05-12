У Пескова нашли коронавирус, в Украине снова арестовали Януковича. Главное за день
12.05.2020, 23:40, Новости дня
Спикер Путина с COVID
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков госпитализирован с диагнозом “коронавирусная инфекция”.
Второе место
Количество инфицированных коронавирусом в РФ превысило 232 тыс., по этому показателю страна уступает только США.
Всплеск в Великобритании
Снова выросли суточные потери от коронавирусной инфекции в Великобритании, за 24 часа умерло 627 пациентов (в три раза больше, чем накануне). Общее количество умерших от инфекции достигло 32 692 человек.
Тестируют Ухань
В 11-миллионном Ухане, откуда началось распространение коронавирусной инфекции в 2019 году, проведут тотальное тестирование на коронавирус после новых случаев заражения.
Карантин в Украине
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство продлит карантин и после 22 мая. Президент Владимир Зеленский отметил, что нынешняя ситуация с заболеваемостью COVID-19 позволяет рассматривать варианты смягчения ограничений.
Даты ВНО
Внешнее независимое оценивание в Украине в этом году начнется 25 июня и продлится до 17 июля, заявила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.
Арест экс-президента
Печерский райсуд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича в рамках уголовного производства о событиях 18–20 февраля 2014 года в Киеве. Ранее Янукович был заочно арестован по делу об узурпации власти.
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