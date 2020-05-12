Некоторым людям потребуется очень много времени, чтобы восстановиться от COVID-19 – ВОЗ

12.05.2020, 23:40, Новости дня

Некоторым пациентам, выздоровевшим от коронавирусной инфекции, может понадобиться длительный период реабилитации для полного восстановления. Об этом на брифинге 12 мая заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

“Мы должны помнить, что многие госпитализированные пациенты перенесли тяжелое заболевание, и хотя они уже вылечились от вируса, они могут испытывать долгосрочные проблемы со здоровьем, чувствовать упадок сил”, – отметил он.

По словам Райана, коронавирус поражает не только дыхательную, но и сердечно-сосудистую систему, нарушает функцию печени и почек.

“Поэтому люди могут оставаться достаточно слабыми, без энергии. Вы можете видеть по данным из больниц, что многим людям требуется очень много времени, чтобы восстановиться в госпитале. Мы должны ожидать, что после выписки процесс выздоровления продолжается и люди не всегда полностью здоровы, когда их выписывают”, – заключил представитель ВОЗ.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,21 млн человек, из них более 287 тыс. умерли, 1,47 млн выздоровели.