Гордон об интервью с Поклонской: Это документация российской агрессии, я помогаю нашему государству для суда в Гааге

12.05.2020, 23:40, Новости дня

Основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон заявил в эфире телеканала “Украина 24” вечером 12 мая, что как журналист имеет право записывать интервью со всеми, кто представляет для него интерес, к тому же, программа с бывшим “прокурором” Крыма Натальей Поклонской может помочь Украинскому государству во время судебных процессов против России.

Гордон рассказал, что с предложением записать программу выступила сама Поклонская. Таким образом она отреагировала на упоминание в интервью с российским публицистом и телеведущим Александром Невзоровым.

“Что-то издеваться начали над ней… Она написала у себя в Instagram (а мне это передали мои подписчики), мол, два уважаемых мной человека, Александр Невзоров и Дмитрий Гордон, так обо мне высказывались. А вот слабо Дмитрию Гордону сделать со мной интервью? Дмитрию Гордону не слабо вообще ничего. Во время одного из своих эфиров в YouTube я сказал, обращаясь к Поклонской, что если у вас есть желание, я готов. Мне позвонил человек [от нее]: “Наталья Владимировна готова. Можно ли с вами связаться?” Я ответил: “Конечно”. Она мне позвонила [и мы договорились]. Условием интервью (главным и единственным) было то, что не будет купюр. Я соблюл четко, у меня нет вырезанных моментов”, – рассказал Гордон.

Журналист отметил, что с помощью своих программ “пишет историю страны”, поскольку его собеседники – исторические фигуры.

“Для меня это интервью очень интересно, и оно крайне важно для нашей страны. Я много лет сознательно пишу историю страны. Это, может, высокопарно сказано, но это правда. Мои собеседники – люди, которые стали историческими фигурами. И когда-нибудь (я абсолютно в этом убежден) историю будут изучать не по насквозь лживым учебникам, которые постоянно переписываются в угоду новому режиму, а по беспристрастным или пристрастным суждениям моих собеседников”, – сказал Гордон.

Он отметил, что пытается разобраться в событиях 2014 года и понять, почему России удалось аннексировать Крым.

“Меня очень тревожит, что произошло с нашей страной в начале 2014 года. Я не нахожу ответов на многие вопросы, и я честно пытаюсь их найти… Поклонская – очень важный свидетель, который проливает свет на то, почему Россия аннексировала украинский Крым. Что произошло? Откуда это тотальное предательство? Поклонская – это символ предательства, потому что она – гражданка Украина и на тот момент работала в Генеральной прокуратуре Украины. Как она стала так называемым прокурором Крыма? Как россияне отжимали Крым? Что происходит сегодня в России, Госдуме, Крыму? Что означают ее такая любовь [к последнему российскому императору] Николаю II и невосприятие фильма [российского режиссера Алексея] Учителя “Матильда”? Ее оценки [президента РФ Владимира] Путина и других государственных деятелей? Что ей не нравится в России? Почему она тоскует по Украине? Это все очень интересно! И самое главное: то, что говорят мои собеседники, – это свидетельства очевидцев, которые лягут в канву истории Украины. Можно не любить Поклонскую, можно любить Поклонскую, но ее интересно слушать. Я журналист, и я слушаю всех, кто представляет для меня как для журналиста интерес. Если завтра [бывший президент Украины] Виктор Федорович [Янукович] пойдет на интервью, я буду счастлив с ним его сделать”, – сказал журналист.

Гордон добавил, что до сих пор не нашел ответы на вопросы, почему украинская армия и силовые структуры, а также тогдашняя украинская власть не защищали полуостров от российской агрессии.

“Почему украинская власть, которая на тот момент была в Киеве, отказалась сражаться за Крым? Почему нечем было сражаться? Сколько предательства было! Для мене предательство Поклонской из того же разряда, что и предательство высочайших чиновников в Киеве, которые не собирались бороться за Крым. Так же, как не собирались бороться за Донбасс. Эти вопросы кто-то же должен задавать. Мне они интересны, и я ищу на них ответы”, – сказал основатель издания “ГОРДОН”.

Он отметил, что многие журналисты, которые раскритиковали интервью с Поклонской, не в состоянии записывать подобные программы, и анонсировал еще одно интервью с очень резонансным гостем.

“У нас достаточно много и в политикуме, и в журналисткой среде людей психически нездоровых, много убогих, серых, завистников много. Много людей, которые просто не способны ничего создать, но зато способны критиковать. Я считаю, что я для своей страны такими интервью делаю очень много. Это не просто интервью, это документация российской агрессии. Это для страны огромное дело. У нас же только разговоры. А где документы? Документов-то нет. А такие интервью являются документами. Интервью с Поклонской – это цветочки, скоро будут такие ягодки, что разорвется все у тех, кто сейчас исходит слюной. Это тоже будет огромное событие для нашей страны, потому что это будет важнейший документ, который позволит Украине в судах отстаивать свои права на те территории, которые подвержены российской агрессии”, – убежден журналист.

Гордон обратил внимание, что многие критики не смотрели интервью с Поклонской, но осуждают его.

“Плохо быть неудачниками и несостоявшимися людьми. И очень плохо быть, как раньше, “я Пастернака не читал, но осуждаю”. Те, кто тратят время на то, чтобы записать мне ответы (я, кстати, их не смотрю, потому что мне лень смотреть на бездарных, глупых людей), лучше бы потратили его на просмотр интервью без купюр. От начала и до конца. У них сложится впечатление, и они поймут цель и смысл интервью”, – посоветовал журналист.

Он сказал, что в основном недовольство интервью высказывают бывшие или нынешние народные депутаты из партии пятого президента Петра Порошенко.

“Знаете почему? Я Петра Алексеевича ругаю постоянно. Петр Алексеевич или сам сказал, или они там организовалось, мол, надо Гордону немножко подмочить репутацию, забывая о том, что это вообще невозможно. В данном случае речь идет об интервью, повторюсь, с человеком, ставшим символом предательства. И понять анатомию этого человека и анатомию его поступков крайне интересно. Я беру на себя эту функцию и помогаю нашему государству очень правильно составлять соответствующие документы для судов, в том числе для Гааги”, – резюмировал журналист.

Поклонская была сотрудницей украинской прокуратуры. В 2012–2014 годах работала старшим прокурором в Генеральной прокуратуре Украины. В мае 2014 года, вскоре после оккупации Крымского полуострова Россией, Поклонскую назначили “прокурором” Крыма. Она занимала эту должность до октября 2016 года, а затем стала депутатом Госдумы РФ.

В Украине против Поклонской отрыли несколько уголовных производств, в частности ее подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и государственной измене. В Украине она находится в розыске. Против Поклонской ввели санкции ЕС, США, Япония и другие страны.

11 мая на YouTube-канале Гордона вышло интервью с Поклонской. Во время интервью она, в частности, говорила об аннексии Крыма, о том, вербовала ли ее ФСБ РФ, санкциях против нее и измене Родине. Гордон, среди прочего, спросил у Поклонской, считает ли она себя предателем и чувствует ли себя использованной.

Ряд журналистов и политиков раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует ее в украинском информационном пространстве. Но в комиссии по журналистской этике заявили, что программа с Поклонской не нарушает украинское законодательство и может быть использована против нее во время расследования оккупации Крыма. В прокуратуре Автономной Республики Крым рассказали, что интервью будет приобщено к материалам уголовного производства.