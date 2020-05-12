Гуайдо встречался с главой американской ЧВК Silvercorp в Белом доме

12.05.2020, 23:30, Новости дня

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо лично встречался с главой американской ЧВК Silvercorp Джорданом Гудро в Вашингтоне для обсуждения деталей вооруженного вторжения в Боливарианскую Республику, сообщил в ходе допроса один из задержанных в южноамериканской стране наемников Антонио Секеа.

«В середине марта, когда Гуайдо находился в поездке в США, Джордан Гудро <…> сообщил нам по телефону, что находился на встрече с Гуайдо в Белом доме и что тот [Гуайдо] расценивал его в качестве военного советника для смещения режима в Венесуэле. Это придало нам уверенности и ощущения безопасности, поскольку годом ранее вы видели Джордана [Гудро] вместе со службами безопасности президента [США] Дональда Трампа», – передает слова наемника ТАСС.

В начале мая глава МВД Боливарианской Республики Нестор Ревероль сообщил о предотвращении морского вторжения колумбийских боевиков в Венесуэлу. Одним из задержанных, по данным венесуэльских властей, оказался агент управления по борьбе с наркотиками США. Американец заявил, что наемники должны были взять под контроль аэропорт и доставить туда Николаса Мадуро, которого планировалось вывезти в США. Вашингтон отрицает свою причастность к событиям в Венесуэле.

МИД Венесуэлы намерен обратиться в Международный уголовный суд (МУС) и Совбез ООН для расследования попыток вторжения в Боливарианскую Республику.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как ошибка президента США Дональда Трампа стала важнейшей победой Мадуро.