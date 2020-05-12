 

Гуайдо встречался с главой американской ЧВК Silvercorp в Белом доме

12.05.2020, 23:30, Новости дня

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо лично встречался с главой американской ЧВК Silvercorp Джорданом Гудро в Вашингтоне для обсуждения деталей вооруженного вторжения в Боливарианскую Республику, сообщил в ходе допроса один из задержанных в южноамериканской стране наемников Антонио Секеа.

«В середине марта, когда Гуайдо находился в поездке в США, Джордан Гудро <…> сообщил нам по телефону, что находился на встрече с Гуайдо в Белом доме и что тот [Гуайдо] расценивал его в качестве военного советника для смещения режима в Венесуэле. Это придало нам уверенности и ощущения безопасности, поскольку годом ранее вы видели Джордана [Гудро] вместе со службами безопасности президента [США] Дональда Трампа», – передает слова наемника ТАСС.

В начале мая глава МВД Боливарианской Республики Нестор Ревероль сообщил о предотвращении морского вторжения колумбийских боевиков в Венесуэлу. Одним из задержанных, по данным венесуэльских властей, оказался агент управления по борьбе с наркотиками США. Американец заявил, что наемники должны были взять под контроль аэропорт и доставить туда Николаса Мадуро, которого планировалось вывезти в США. Вашингтон отрицает свою причастность к событиям в Венесуэле.

МИД Венесуэлы намерен обратиться в Международный уголовный суд (МУС) и Совбез ООН для расследования попыток вторжения в Боливарианскую Республику.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как ошибка президента США Дональда Трампа стала важнейшей победой Мадуро.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Борьба с коронавирусом: карантин, тестирование и разработка вакцины

28.04 / ФСБ в Крыму незаконно задержала украинского пограничника, его пытали и склоняли к сотрудничеству – СБУ

05.04 / Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

20.04 / Раскрыты возможности С-350 по отражению массированных ударов крылатых ракет

07.04 / Пациент умер в машине скорой в Казани из-за заблокировавшего проезд автомобиля

02.05 / В Москве за сутки умерли 34 пациента с коронавирусом

09.04 / «Вектор» указал на отсутствие данных о возможности повторно заразиться COVID-19

01.04 / Дистанционное совещание у Путина: 60 добровольцев испытают вакцины от COVID-19 на себе

09.04 / В Сургуте волонтеры помогают полиции выявлять нарушителей режима самоизоляции

07.04 / Ученые обнаружили убивающий геном коронавируса препарат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска