Коронавирусный кризис спровоцирует бум возобновляемых источников энергии

12.05.2020, 23:25, Новости дня

Все больше экспертов признают сейчас, что перспектива V-образного восстановления нереальна.

"Пару месяцев назад я был оптимистом, надеялся на V-образное восстановление: остановка, подавление вируса и быстрое восстановление. Однако теперь понимаю, что нас ждет медленное, долгое восстановление с разрушительными потерями рабочих мест", — отмечает президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари.

Мир стоит на распутье. Пандемия коронавируса разрушила мировую экономику, началась массовая безработица. При этом по-прежнему остро стоят вопросы климатических изменений. В прошлом месяце был зафиксирован самый теплый апрель за всю историю наблюдений, а 2020 год вообще станет самым теплым за всю историю. Все чаще и чаще случаются стихийные бедствия.

Перед лицом многочисленных кризисов правительства могут убить двух зайцев одним выстрелом, если сумеют грамотно и активно перейти на использование альтернативных источников энергии, спасая экономику и одновременно сокращая выбросы парниковых газов. В противном случае человечество "выпрыгнет из раскаленной сковороды COVID прямиком в климатический пожар", как отмечает группа ведущих экономистов.

В новом отчете Оксфордского университета рассмотрено 700 мер бюджетного стимулирования по 25 категориям. Варианты рассматривались по четырем факторам: скорость реализации, экономический мультипликатор, потенциальное воздействие на климат и общественная поддержка.

Кризис "наглядно показал, что правительства могут и должны решительно вмешаться, когда станут ясны масштабы чрезвычайной ситуации и будет общественная поддержка", написали авторы доклада, среди которых известные экономисты Джозеф Стиглиц и Николас Стерн.

Столкнувшись с сильнейшим спадом со времен Великой депрессии, правительства принимают некогда немыслимые законодательные акты. Тем не менее до сих пор вполне возможно увеличение фискальных пакетов на триллион долларов.

Согласно докладу простого восстановления старой экономики недостаточно. Это может не сработать. Например, нет смысла вливать десятки миллиардов долларов в авиационную отрасль, если никто не захочет летать в обозримом будущем.

Что еще важнее, возрождение старых отраслей промышленности приведет к климатической катастрофе. Учитывая масштаб расходов, есть уникальная возможность "восстановиться эффективнее", утверждается в Оксфордском докладе. "Пакеты восстановления могут либо убить двух зайцев одним выстрелом — поставить мировую экономику на путь к нулевым выбросам, либо замкнуть нас в системе ископаемого топлива, вырваться из которой будет невозможно", — предупредили они.

Это не просто выводы экологических групп или активистов. Результаты статьи основаны на опросе 231 сотрудника министерства финансов, центробанков и других экономистов, представляющих 53 страны.

"Урок, извлеченный из мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, заключается в том, что политика "зеленого" стимулирования часто имеет преимущества перед традиционным фискальным стимулированием", — пишут экономисты. Например, нельзя вывести в офшор строительные работы по установке возобновляемых источников энергии или модернизации зданий. Они трудоемки: на каждый потраченный $1 миллион создается 7,49 рабочих мест на возобновляемых источниках энергии на полную ставку и 2,65 рабочих мест на ископаемом топливе. Кроме того, дополнительные преимущества дают долгосрочные эффекты более чистого воздуха и снижения выбросов.

Некоторые политики реализуются быстро и несут долгосрочные эффекты экономического мультипликатора: прямая поддержка ликвидности домохозяйств и малого бизнеса. Но это не спасет климат. Другие идеи, такие как инвестиции в "зеленые" зоны, несут существенные выгоды для климата, но не имеют сильного экономического эффекта мультипликатора.

В отчете отмечены пять основных областей, которые, как отмечает 231 респондент, должны удовлетворять экономическим и климатическим целям: чистая физическая инфраструктура, модернизация зданий, инвестиции в образование и обучение, инвестиции в естественный капитал и НИОКР.

Призыв сотен экономистов поддерживает растущее число мировых лидеров. Глава МЭА говорит, что налогово-бюджетное стимулирование должно сосредоточиться на чистой энергии. Президент Еврокомиссии призвал к заключению "Европейского "зеленого" соглашения".

Пока неизвестно, будет ли осуществлен этот вид стимулирования. Администрация Трампа явно сопротивляются любым разговорам о Green New Deal вместо агрессивного дерегулирования мер экологической защиты и предложений различных спасительных мер для нефтяной промышленности.