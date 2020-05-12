Известны даты возобновления чемпионатов Чехии и Португалии

12.05.2020, 23:25, Новости дня

Руководство чешской футбольной лиги приняло решение о возобновлении чемпионата. Матчи следующего тура пройдут 23 мая.

Тринадцать из шестнадцати клубов высказались за возобновление футбольного сезона 23 мая. Командам осталось провести 7 туров. Первенство Чехии пройдет без зрителей и завершится в июле.

Определились и со сроками возобновления футбольного чемпионата и в Португалии. Турнир начнется 4 июня. Встречи будут проводиться на семи или восьми стадионах.