Известны даты возобновления чемпионатов Чехии и Португалии

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12.05.2020, 23:25, Новости дня

Руководство чешской футбольной лиги приняло решение о возобновлении чемпионата. Матчи следующего тура пройдут 23 мая.

Тринадцать из шестнадцати клубов высказались за возобновление футбольного сезона 23 мая. Командам осталось провести 7 туров. Первенство Чехии пройдет без зрителей и завершится в июле.

Определились и со сроками возобновления футбольного чемпионата и в Португалии. Турнир начнется 4 июня. Встречи будут проводиться на семи или восьми стадионах.



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