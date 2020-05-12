Татьяна Навка: прислушивайтесь к своему организму

12.05.2020, 23:25, Новости дня

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова заявил в своем Instagram, что они с мужем госпитализированы с подтвержденным COVID-19.

По ее словам, коронавирус был обнаружен практически при первых симптомах. Фигуриста уточнила, что она в настоящее время идет на поправку: температуры и кашля уже нет, ей даже не пришлось принимать антибиотики. Из последних симптомов – она совсем не чувствует запахи.

В то же время, как признала Татьяна Навка, у ее мужа Дмитрия Песков состояние немного сложнее, но он находится под контролем "наших доблестных профессиональных врачей", и все идет хорошо.

Татьяна Навка попросила всех своих друзей и подписчиков не волноваться и заверила, что они с супругом обязательно преодолеют заболевание и будут жить дальше. При этом она обратила внимание на то, что очень важно не паниковать и обязательно прислушиваться к своему организму, так как симптомы могут быть индивидуальны. Так, у нее сразу поднялась высокая температура, а у Дмитрия Пескова в течение нескольких дней была небольшая.

Как сообщалось, ранее Дмитрий Песков рассказал, что заболел коронавирусом. Пресс-секретарь главы государства отметил, что контактировал с президентом более месяца назад.