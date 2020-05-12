Исследователи обнаружили аномальные изменения в кишечнике у зараженных коронавирусом

12.05.2020, 23:17, Разное

В результате масштабного исследования специалисты сделали вывод, что у некоторых пациентов с коронавирусной инфекцией отмечаются аномальные изменения в кишечнике. После анализа более 400 историй болезней было выявлено свыше 30% случаев различных нарушений в функционировании данного органа.

У некоторых пациентов был выявлен пневматоз, из-за которого газы, проникающие в стенку кишки, образуют там воздушную кисту. Кроме того, не обходилось и без случаев ишемии кишечника.

Средний возраст испытуемых – чуть более 56 лет, при этом они находились в тяжелом состоянии. Большинству людей, участвовавших в эксперименте, потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких.