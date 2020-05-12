Мнение: Почему прибалтов не любят в России и кто в этом виноват

12.05.2020, 23:05, Разное

Коронавирус и обыкновенное людское безразличие задавили целый скоп прибалтийских компаний, работающих в России. Вы удивитесь, когда узнаете, кто приложил к этому руку…

Знаете, иногда совсем непонятно, какими категориями рассуждают некоторые чиновники. В последнее время все чаще складывается впечатление, что у них есть свой собственный словарь, который разительно отличается от нашего, хоть и с виду такой же.

Просто не знаю, как иначе объяснить трактовку постановления Мишустина о помощи ВСЕМ бизнесменам, работающим в России, изложенную многоуважаемым и одиозным депутатом Виталием Милоновым. Мало того, что правительство собирается поддерживать только бизнес соотечественников, для выходцев из Прибалтики и вовсе может быть введена дополнительная нагрузка, которая во время пандемии запросто окажется фатальной.



На этот раз Милонов решил подлить масло в финансовый огонь прибалтов таким нехитрым способом: увеличить комиссию для перевода денег в страны Прибалтики и повысить кредитные ставки и для иностранных организаций, и — представьте себе — для российских компаний, которыми владеют прибалты.

Вот читаю о подобных идеях и думаю: сколько же ненависти в одном маленьком человеке может возникнуть к предпринимателям, скромненько ютящимся на российской земле и уплачивающим налог в российскую же казну? А главное — откуда эта ненависть?

Что важно, закон пока не приняли, а эффект от него уже вовсю ощущают на себе питерские бизнесмены из Эстонии, Литвы и Латвии.

На многих из них звонками и визитами обрушивается налоговая, а силовики грозят обысками, ежедневно находя тысячу причин для любого рода придирок.

Скажите, пожалуйста, чем же наши соседи заслужили такое отношение? И главное — что с этим делать?