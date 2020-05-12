В Минздраве не зафиксировали увеличение смертности от пневмонии с начала года

12.05.2020, 22:53, Разное

По итогам первого квартала нынешнего года рост смертности от заболеваний органов дыхания, в частности, пневмонии, в РФ отмечен не был. Согласно данным Министерства здравоохранения, за это время отмечен спад заболеваемости в сравнении с аналогичным периодом 2019 года – 15,5 тысяч смертей в нынешнем и 17,2 тысячи – в прошлом.

Более того, пониженная смертность в первые 3 месяца года была зафиксирована более чем в 55 регионах Российской Федерации. От пневмонии в 2020 году также умерло меньше пациентов, равно как и в результате инфекционной или паразитарной болезни, подчеркивают специалисты.

Спад смертности отмечен и среди болезней системы кровообращения – с 232 тысяч человек в первом квартале прошлого года до 216 тысяч в нынешнем году, подытожили в Минздраве.