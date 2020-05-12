 

К разработке вакцины от коронавируса подключились сотни фармкомпаний

12.05.2020, 22:53, Новости дня

Вакцины от коронавируса разрабатывают более сотни фармкомпаний, восемь образцов уже проходят клинические исследования, рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

В ВОЗ полагают, что разработать вакцину могут уже в 2020 году, однако массовое производство начнется не раньше 2021-го, передает РИА «Новости».

Также Вуйнович отметила, что принятые в РФ меры по борьбе с эпидемией дали хороший результат, в стране невысокий уровень смертности.

Напомним, в конце апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, когда можно ждать результатов испытаний вакцин от коронавируса.

Ранее Минздрав сообщал, что вакцину от коронавируса в РФ разрабатывают семь центров, к клиническим испытаниям приступят в ближайшее время.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Зеленский объявил награду за вакцину от коронавируса

26.03 / Первая группа застрявших в Египте россиян вылетела в Москву

03.05 / Коронавирус изменит поведение российских туристов

26.04 / В Украине подтверждено еще 492 случая COVID-19, за сутки умерло восемь человек

29.03 / Ученые выяснили, как хронический стресс влияет на мозг

03.05 / В Подмосковье загорелся склад подсолнечного масла

10.05 / В Британии решили начать ослаблять карантин

07.04 / Глава UFС: Хабиб в сентябре подерется с победителем боя Фергюсон – Гэтжи

07.04 / Хирурга из Центра Бурденко, рассказавшего о нехватке масок в больницах, вызвали в прокуратуру

04.04 / Почему владельцы бизнеса пользуются услугами сервиса email-маркетинга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска