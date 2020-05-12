Кроссовер Volvo XC100 станет электрическим

12.05.2020, 22:45, Новости дня

Рассекречены некоторые подробности о новом электрическом кроссовере Volvo XC100, который получит продвинутые параметры.

Некоторые специалисты прогнозируют, что автомобиль использует стилистику от кроссовера XC40 Recharge, однако окажется и достаточно индивидуальных особенностей. Новинка поступит на рынок исключительно с двухрядной компоновкой салона. Известно, что в базовой комплектации используется система полного привода, так как электромоторы используются на обеих осях.

Благодаря выбранной концепции дизайна кузова в дальнейшем также появится купеобразная модификация автомобиля. Предполагается, что выход в свободную продажу состоится к 2023 году, а минимальный ценник на электрокар составляет 85 тысяч долларов.