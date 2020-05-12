Кроссовер Kia Mohave получил новую топовую версию

12.05.2020, 22:45, Новости дня

Популярный внедорожник Kia Mohave в скором времени сможет обзавестись дополнительной комплектацией под названием Gravity.

Эксперты уверены, что автомобиль в новом исполнении обладает самыми расширенными опциями и улучшениями. Основные внешние отличия коснулись формы радиаторной решетки, тогда как по салону следует выделить адаптивную подсветку, которая распространяется также и на двери. Кроме того, рулевое колесо и другие детали обладают замшевыми вставками.

Специалисты прогнозируют, что Gravity имеет увеличенные 20-дюймовые колесные диски. Под капотом внедорожника используется улучшенный 3-литровый дизельный мотор, мощность которого достигает 260 л.с. Минимальная цена на автомобиль составит 45 тысяч долларов.