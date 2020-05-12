 

Кроссовер Kia Mohave получил новую топовую версию

12.05.2020, 22:45, Новости дня

Популярный внедорожник Kia Mohave в скором времени сможет обзавестись дополнительной комплектацией под названием Gravity.

Эксперты уверены, что автомобиль в новом исполнении обладает самыми расширенными опциями и улучшениями. Основные внешние отличия коснулись формы радиаторной решетки, тогда как по салону следует выделить адаптивную подсветку, которая распространяется также и на двери. Кроме того, рулевое колесо и другие детали обладают замшевыми вставками.

Специалисты прогнозируют, что Gravity имеет увеличенные 20-дюймовые колесные диски. Под капотом внедорожника используется улучшенный 3-литровый дизельный мотор, мощность которого достигает 260 л.с. Минимальная цена на автомобиль составит 45 тысяч долларов.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.04 / Atlantico.fr – коронавирус можно номинировать на Нобелевскую премию мира

13.04 / Сотовые операторы сообщили об исходе пользователей из Москвы

24.04 / Крупнейшую климатическую экспедицию в Арктику прервут из-за коронавируса

09.04 / Премьер Италии заявил о риске развала Евросоюза из-за коронавируса

04.05 / Тренер «Ахмата» удалил Instagram после публикации видео с критикой россиян

02.04 / Беларусь намерена купить у России 2 млн тонн нефти по 4 доллара за баррель

27.03 / Названы сроки строительства ВСМ Москва – Сочи

17.04 / Москва заявила о готовности помочь Киеву в ситуации с пожарами в чернобыльской зоне

12.04 / Система пропусков в Москве и области заработает в среду

08.04 / Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву рейсом «Аэрофлота»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска