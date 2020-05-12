Мнение: О чудовищном обнищании простых американцев

12.05.2020, 22:40, Разное

Уже все знают, что новый #коронавирус поразил США в самое сердце. Ещё неизвестно, насколько упадёт в итоге самая крупная в мире экономика из-за карантинов, локдаунов и «нефтяного шока». Но катастрофические показатели безработицы уже напоминают о временах Великой Депрессии. В считанные недели работу потеряли миллионы простых американцев.

Параллели с 1930-ми заставляет проводить и такой факт. Подобно бесплатным супам для голодных, которые в годы Великой Депрессии организовала Армия Спасения и другие меценаты, в самых разных городах началась бесплатная раздача продуктов неимущим. И за продовольственными наборами сразу выстроились многокилометровые очереди…

Вот, например, снимок из Boston Globe.

Это очередь на раздачу бесплатной еды в районе Питтсбурга, 2020 год. Волонтёры трудятся, не покладая рук…

В общем, перефразируя известный комедийный сериал на ТНТ, американские бедные настолько бедны, что за бесплатной едой приезжают на прошлогодних тачках. Не забыв их предварительно помыть до блеска.

И кто там будет утверждать, что россияне уже намного богаче обедневших пиндосов?