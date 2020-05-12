 

Мнение: “Блокатор вирусов” не помог

12.05.2020, 22:30, Разное

09.04.2020

Песков рассказал о ношении бейджа, блокатора от вирусов
Он пояснил, что сейчас каждый носит все, что можно, из превентивных средств.
При этом Песков затруднился ответить на вопрос об эффективности данного средства защиты.
«Да вы знаете, я не знаю, помогает он или нет», — произнес он.
Представитель Кремля добавил, что читал о побочных эффектах данного средства, к которым относятся спутанность сознания и свистящее дыхание. Однако у себя он пока их не заметил.
«Спасибо за заботу», — заключил он.
До этого Песков подтвердил, что купил себе в аптеке блокатор от вирусов.

12.05.2020

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Интерфаксу", что заразился коронавирусом.
"Да, заболел. Лечусь", – сказал Песков на вопрос агентства о его самочувствии.
Он уточнил, что находится в клинике.

Источник: Colonel Cassad



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