В ЦКСП обсудили необходимость создания госоргана стратегического развития

12.05.2020, 22:30, Новости дня

Участники круглого стола Центра социально-консервативной политики обсудили предложения по поэтапному выходу отраслей российской экономики из карантина, а также необходимость создания государственного органа стратегического развития и планирования.

Во вторник, 12 мая, прошел круглый стол Центра социально-консервативной политики «Разработка стратегии развития территорий как элемент формирования общественного консенсуса». В мероприятии приняли участие представители Рабочей группы Высшего совета «Единой России» – Группы «Устойчивое развитие», представители оргкомитета Форума «Устойчивое развитие», научных и экспертных организаций, общероссийских и региональных общественных объединений, профессиональных сообществ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В своем вступительном слове председатель организационного комитета всероссийского форума «Устойчивое развитие» Юрий Шувалов отметил, что сейчас важно «отработать новые форматы взаимодействия, предложить подходы, которые будут максимально эффективными в современных реалиях». Он подчеркнул, что именно такую задачу ставит перед участниками и экспертами рабочих групп Высшего совета Председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов.

Участники обсудили предложения по поэтапному выходу отраслей российской экономики из карантина, представленные в подготовленном ЦСКП докладе об устойчивом развитии РФ в условиях современных вызовов. «По сути, переживаемый пандемический вызов явился неожиданным и жестким стимулом для создания долгосрочных механизмов выживания и развития цивилизации», основанных на сбережении и улучшении жизни людей, говорится в документе.

Инициативы направлены на развитие системы образования, системы здравоохранения, поддержку занятости, на совершенствование механизмов повышения квалификации. Значительная часть инициатив затрагивает вопросы устойчивого пространственного и промышленно-технологического развития в сопряжении с развитием строительной отрасли. «Будущее крупнейших российских городов, их роль в повышении глобальной конкурентоспособности страны – не в количественном росте, а в качественном развитии», – подчеркнул соучредитель Центра социально-консервативной политики Леонид Горяинов.

Участники дискуссии поддержали инициативу создания государственного органа стратегического развития и планирования, который мог бы формировать программы развития. Вице-президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Мороз, рассказывая о предложениях и мерах поддержки строительной отрасли, уточнил, что таким органом могло бы стать Министерство регионального развития. «Это решение будет сегодня востребовано в связи с кратным увеличением тех прав и обязанностей, которые сейчас получают субъекты», – заключил Мороз.

С докладом о возможных мерах поддержки предпринимательства выступила вице-президент «Опоры России», член Высшего совета «Единой России» Марина Блудян, обратив внимание на задачи предпринимательского сообщества по формированию новых точек роста.

В дискуссии также приняли участие президент Российской ассоциации по связям с общественностью Станислав Наумов, заместитель председателя комиссии по устойчивому развитию и экологии Российской Ассоциации содействия ООН Наталья Рязанова, политолог, профессор МГУ Андрей Манойло, заместитель председателя Центрального правления Российского Союза ветеранов Афганистана Владислав Теличко, председатель Всероссийской политической партии «Женский диалог» Елена Семерикова, публицист и эксперт ЦСКП Игорь Кимаковский.

Напомним, в понедельник президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 1 июня разработать общенациональный план действий по восстановлению экономики.