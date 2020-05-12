Медики рассказали о симптомах коронавирусной инфекции у детей

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12.05.2020, 22:17, Разное

Ранее учёные, изучающие коронавирусную инфекцию нового типа, предполагали, что заболевание не опасно для детей. Однако недавно появилась информация, что COVID-19 при попадании в организм ребёнка, вызывает признаки отравления.
Исследование на данную тему опубликовало издание Frontiers in Pediatrics. Врачи детской больницы из Уханя привели в пример 5 пациентов. Согласно утверждению врачей, при поступлении дети не имели признаков коронавирусной инфекции, однако позднее выяснилось, что они всё-таки инфицированы этим заболеванием. Эксперты отмечают, ребенок, у которого обнаружили COVID-19, имел схожие симптомы: рвоту, диарею, порой возникала сонливость, лихорадка или судороги. Медики заявляют, проблем с дыханием или других признаков заболевания у юных пациентов изначально не наблюдалось.

Они проходили терапию от других заболеваний, однако тесты на коронавирусную инфекцию подтвердили наличие более опасного недуга. Согласно утверждению специалистов, спасти удалось лишь 4 детей. Эксперты пришли к выводу, такое поведение вируса кроется в способности инфекции проникать в человеческий организм через рецептор АСЕ2, содержащийся в лёгких и кишечнике. По этой причине заразиться можно не только через кашель и чиханье, но и через ЖКТ. Специалисты из США также считают, что вирус опасен для детей. Согласно результатам их исследований, у детей, страдающих от ожирения и имеющих хронические заболевания, COVID-19 может протекать в тяжелой форме.



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