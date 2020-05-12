В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом
12.05.2020, 22:16, Новости дня
В Москве за минувшие сутки умерли 53 человека с положительным результатом теста на коронавирус и сопутствующими заболеваниями, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
«В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение штаба ТАСС.
Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 1232 человек.
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли более 2,1 тыс.
Напомним, в понедельник сообщалось, что в Москве умерли 55 пациентов с коронавирусом.
Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба, выявлено более 232 тыс. случаев коронавируса, в том числе 10,9 тыс. – за последние сутки. При этом уровень летальности от коронавируса в РФ оказался в среднем в 7,6 раза ниже, чем в целом по миру, отметила вице-премьер Татьяна Голикова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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