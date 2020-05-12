Мнение: Пишется Манчестер, читается – Ливерпуль

12.05.2020, 22:15, Разное

Это шутка про английский язык. В английском слова читаются не так, как написано латинскими буквами. В отличие от самого латинского языка, для которого эти буквы были придуманы.

О различиях языков письменных и устных есть статья, где все основное про это рассказано.

Особенности написания и чтения есть практически в каждом языке. В английском они выражены в наивысшей степени. Словари английского и с английского снабжаются дополнительным языком-переводчиком – транскрипцией. Лингвисты для этого и как бы для своих научных нужд придумали специальные знаки этой транскрипции, простым людям непонятные.

Самым простым языком в этом смысле является латинский. Кто знает, может быть именно для такого упрощения соответствия написания и произношения он и был придуман.

Но звуковоспроизводящие способности и возможности человека гораздо выше, чем заложено в латинском. Они в разных формах реализованы в разных языках в виде отдельных специальных значков и букв.

Есть такие и в украинском, и русском.

Например,

значок две точки в украинском языке в букве Ї превращает звук І (И) в звук ЙІ (ЙИ), а в русском такие же две точки в Ё превращает Е в ЙО. Для ЙУ в обоих языках согласие – буква Ю. Для ЙЕ в украинском посчитали нужным ввести специальную букву Є. Возможно, специально для слова Є – есть (не Їсти 🙂 ). Зато в русском ввели Э для звука, который в украинском просто Е, хотя в русских словах Е произносится иногда как ЙЕ (есть), иногда как Э (примерно как в белый).

Это все относилось к гласным звукам, что можно назвать огласовкой. Огласовка есть в так называемых консонантных языках, как иврит, где есть только согласные звуки, а гласные домысливаются читателем, либо обозначаются рядом, сверху и снизу согласных букв специальными значками – точками, тильдами, апострофами и пр.

В украинском тоже есть такой значок – апостроф, который в большинстве случаев использования аналогичен действию мягкого и твердого знака в русском (кур'єр – курьер, об'єм – объём, но пишут и объем). Другой существенной особенностю в согласных звуках украинского есть две буквы Г и Ґ – глухая и звокая. В русском только одна Г, причем допускается в речи произносить Г и звонко, и глухо как в украинском, как кому нравится, жестких правил нет.

Не будем вдаваться во все подробности украинского и русского, здесь речь пойдет об английском.

В дополнение к шутке, что в заглавии статьи, мы приведем еще несколько известных шуток, забавных фактов, историй, которые так или иначе связаны с особенностями английского в несовпадении написания и чтения, а также в стремлении к упрощению произношения.

O.K.

Произносится «О-Кей». Эту фразу из американского английского знают и используют почти во всех языках мира. Означает: нормально, принято, годится, хорошо, сойдет, согласен.

Подробнее тут.

OK появилось из шутки о неправильном спеллинге фразы «All correct» – «Все правильно».

Правильный спеллинг должен быть AC и произноситься «Эй – Си». Но «All correct» произносится «Олл Коррект», поэтому и появилось OK = «О-Кей».

Эту шутку придумал редактор газеты Boston Morning Post в 1830-х годах. Он так подписывал материалы в печать: «OK», что по сути равноценно нашей шутке «Ашипок ни нашол».

O.W.

Это менее известная шутка, близкая к O.K.

Тоже неправильный спеллинг «All right». Эта фраза совпадает по звучанию с «All wright» = «Все сделано мастером» и с «All write» = «Все записать», которые тоже можно признать как «Ашипок ни нашол».

Robinson Crusoe

В русской литературе известен как Робинзон Крузо – герой романа английского писателья Даниеля Дефо (Daniel Defoe).

Это классический пример описания в литературе факта порчи английским языком собственных имен.

В самом начале романа сказано, что отец главного героя был в Англии иностранцем из Бремена (Германия) и фамилия его была Kreutznaer – Кройтцнер.

Первая страница "Робинзона Крузо" первого издания 1719 г.

Слово Кройтцнер совершенно непереваримо ни английским языком, ни ухом. Поэтому «по обычаю порчи (corruption) слов в Англии» фамилию его записали просто – Crusoe, Крузо.

WhatsApp

WhatsApp (Вотс-ап) — сейчас больше известно как название программы-приложения для мобильных смартфонов для передачи голосовых,письменных, визуальных сообщений, разговоров. На самом деле WhatsApp – это каламбур от английской фразы What’s Up?, «Что новенького?». Слово Up произносится «Ап» и совпадает по звучанию с App, сокращенное от application — приложение.B

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