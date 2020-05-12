Палата представителей представила новый законопроект в связи с коронавирусом

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12.05.2020, 22:08, Новости дня

Во вторник днем, как и ожидалось, демократы в Палате представителей рассмотрели новый пакет помощи в связи с пандемией коронавируса. Голосование по нему может состояться в пятницу, рассказал лидер демократического большинства Стени Хойер.

По словам Хойера, пакет включает серию мер, в том числе помощь штатам и муниципалитетам, которым приходится бороться с пандемией в условиях снижения налоговых поступлений из-за экономического кризиса. Объем помощи может составить порядка 3 триллионов долларов.



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