Денис Шмыгаль: после 22 мая карантин будет продлен

12.05.2020, 22:08, Новости дня

КИЕВ – Карантинные мероприятия, действующие в Украине для борьбы с коронавирусной инфекцией до 22 мая, будут продлены. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 12 мая в эфире телепрограммы «Завтрак с 1 + 1».

«Сегодня мы говорим о том, что официально карантин в стране действует до 22 мая. Но это не конечная дата, он будет продлен», – отметил премьер-министр, сообщает Правительственный вэб-портал органов исполнительной власти Украины.

По словам Дениса Шмыгаля, для того, чтобы избежать вспышек коронавируса, выход из карантина был разбит на пять этапов.

«Вчера мы начали первый этап, когда сняли часть ограничений. Следующий этап будет введен тогда, когда количество заболевших будет уменьшаться в течение определенного периода», – заявил глава украинского правительства.

Премьер-министр отметил, что пока речь не идет о необходимости введения в стране полного локдауна.

«Мы говорим об адаптивном карантине. Если будут локальные заболевания в том или ином городе – мы вводим карантин локально там, где возникают вспышки. Так будет жить весь мир, пока не найдет вакцину», – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Он также напомнил, что восстановление движения общественного транспорта – метро и междугородного сообщения, состоится на третьем этапе выхода из карантина. Однако, когда это произойдет – зависит от динамики заболеваемости.

«Мы идем довольно ровно последние 7-8 дней. Не увеличивается ежедневное количество заболевших. Но мы все еще не имели ни одного дня, когда количество тех, кто выздоровел, превышало или было равным количеству заболевших. Этот этап очень важен. Он переломный», – сообщил Денис Шмыгаль.

Он обратил внимание на то, что при смягчении всеукраинского карантина большая доля ответственности ложится на городскую власть, которая в дальнейшем будет принимать решение о введении адаптивных мер и об усилении карантина.

Движение с планированием рамок карантина

Пресс-служба президента Украины сообщает слова Владимира Зеленского о том, что «нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина».

«Нынешние показатели позволяют рассматривать будущие этапы смягчения карантина и двигаться вперед с планированием. Однако нужно смотреть на ситуацию: ее показатели могут меняться. Мы не можем допустить больших вспышек коронавируса», – заявил глава Украины 12 мая во время селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса.

В ходе дискуссии представители Министерства здравоохранения сообщили, что количество больных, которые обращаются с пневмонией, уменьшается. Также было отмечено, что в стране работают 569 продуктовых рынков.

Напомним, по состоянию на 12 мая в Украине зафиксировано 16023 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.

По решению украинского правительства с 11 мая были ослаблены карантинные меры. На Едином веб-портале органов исполнительной власти опубликовано постановление, в котором сообщается об открытии работы некоторых учреждений социальной, частной и государственной сфер, парков, скверов и детских площадок, музеев.

«Что будет разрешено с 11 мая: стоматология, салоны красоты и парикмахерские, деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов, деятельность предприятий, которые работают в сфере средств массовой информации», – сообщается в документе.

Все учреждения можно посещать, учитывая социальную дистанцию в полтора метра, проводя дезинфекцию и в масках.

Карантин и политический момент

Политтехнолог Дмитрий Бачевский считает, что ослабление карантина продиктовано не улучшением эпидемиологической ситуации или медицинскими показаниями, а сугубо политическими соображениями.

«Дальнейшее продолжение карантина в жесткой форме угрожало бы Украине колоссальными социально-экономическими проблемами, а власти – полной потерей поддержки среди населения. В бедной стране долго держать закрытым малый и средний бизнес невозможно», – говорит Дмитрий Бачевский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что именно поэтому власть приняла решение ослаблять карантин, даже несмотря на риск спровоцировать новую волну коронавируса.

«Коллапс медицинской системы в таком случае выглядел бы меньшим злом по сравнению с коллапсом экономическим и политическим. В такой ситуации единственным рычагом сдерживания распространения коронавируса для власти остается лишь продление карантина в мягкой форме. Он не настолько эффективен, как тотальный карантин, но лучше так, чем ничего», – отмечает политтехнолог.

Основная надежда в период ослабленного и продленного карантина, по его словам, лежит на «сознательности граждан и бизнеса, которые будут соблюдать правила безопасности».

«Как у классика – спасение утопающих становится делом рук самих утопающих», – резюмирует Дмитрий Бачевский.

Местные условия для регулирования норм карантина

Руководитель интернет-сообщества «Украина – в ЕС!», политолог Дмитрий Воронков отмечает, что меры и ограничения при карантине необходимо рассматривать в каждом регионе отдельно.

«Нужно исходить из пропорций и количества заразившихся и выздоровевших. Каждый регион сам должен оценить параметры и карантинные меры и принимать решение – ослаблять карантин или, наоборот, усиливать. Думаю, что не совсем правильно вводить одни и те же меры во всех регионах, поскольку мы видим, что официальная статистика показывает разные данные по стране», – говорит Дмитрий Воронков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что ослабление карантина происходит на фоне возникающих проблем в социальной, политической и экономической сферах.

«Вероятно, что президент Владимир Зеленский может опасаться определенного бунта. Он прекрасно знает, как люди устали от карантина. Экономическая ситуация, безработица дает свои плоды и в обществе накапливается отрицательный негатив. Сигналом для центральной власти стала ситуация после того, как исполнительный комитет в городе Черкассы своим решением снял карантин. Это недовольство уже пошло на уровень местных властей и нужно было предпринимать успокаивающие меры – ослабить карантин», – подчеркивает Дмитрий Воронков.

Он считает, что влияние пандемии коронавируса в стране тесно переплетено с политическим моментом – подготовкой к местным выборам.

«И лидеру партии Слуга народа совсем не нужно падение рейтинга в преддверии местных выборов», – отмечает Дмитрий Воронков.

По мнению политолога, в Украине наблюдается «успокоенность» с увеличением количества тестирования на коронавирус, поскольку государство не готово полностью обеспечить этот процесс.

«Оплата за тесты, за массовость их проведения возложена на простых граждан. Но когда государству нужна статистика, которую должны оплатить простые люди, то получается внутренний протест – люди не хотят платить деньги. К тому же у нас не простая экономическая и психологически ментальная ситуации – украинцы не любят ходить в больницы, а загнать всех, чтобы проверится, – невозможно», – утверждает Дмитрий Воронков.