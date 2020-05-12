Власти Великобритании до октября продлили выплату компенсаций из-за коронавируса

12.05.2020, 22:05, Новости дня

Правительство Великобритании продлило до конца октября выплаты компенсаций зарплат работникам, временно оставшимся без работы из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 12 мая заявил министр финансов страны Риши Сунак, пишет BBC.

По его словам, в настоящее время в системе по выплатам компенсаций участвует четверть рабочей силы, это 7,5 млн человек, на что предусмотрено £14 млн.

Сунак подтвердил, что сотрудники продолжат получать 80% своей ежемесячной заработной платы, в размере до £2,5 тыс. Он уточнил, что с августа правительство попросит компании “начать разделять” часть выплат.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,23 млн человек, из них более 289 тыс. умерли, 1,48 млн выздоровели.

В Великобритании с начала вспышки пандемии инфицировано 227 736 человек, 32 769 умерли, 1018 выздоровели.

Соединенное Королевство занимает второе место в мире по количеству умерших после США и третье – по числу заболевших (после США и России).