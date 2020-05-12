В ЕС прогнозируют, что ИГИЛ может усилиться из-за пандемии коронавируса

12.05.2020, 22:05, Новости дня

Европейское бюро поддержки в сфере убежища (EASO) прогнозирует усиление террористической группировки “Исламское государство” в связи с пандемией коронавируса. Об этом говорится в специальном отчете бюро, опубликованном на его официальном сайте 12 мая.

По мнению EASO, к усилению ИГИЛ могут привести приостановка коалиционных операций на Ближнем Востоке и отвлечение местных вооруженных сил на оказание помощи для ликвидации последствий пандемии (например, для обеспечения комендантского часа). В бюро считают, что ИГИЛ может воспользоваться ситуацией, перегруппироваться и вернуться к активной деятельности в большей части региона.

“Такой сценарий в сочетании с потенциальной нехваткой продовольствия и дестабилизацией безопасности может привести к увеличению миграции [в страны ЕС] в среднесрочной перспективе”, – говорится в отчете.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,21 млн человек, из них более 287 тыс. умерли, 1,47 млн выздоровели.

Террористическая организация “Исламское государство” (ИГИЛ) была основана в 2006 году. Впоследствии группировка захватила часть территории Сирии, Ирака и Ливии. Боевики ИГИЛ участвовали в боевых действиях в Афганистане, Пакистане, Египте, Йемене, Нигерии и ведут террористическую деятельность в других странах.

В 2019 году после убийства лидера группировки Абу Бакра Аль-Багдади в Госдепе отмечали, что ИГИЛ все равно остается растущей угрозой.