«Кошмарный менеджмент в здравоохранении — главная проблема сейчас» – Илья Фоминцев

12.05.2020, 21:55, Разное

Напомним, в марте Фоминцев и его коллеги экстренно создали консультационный сервис «Что делать» для помощи врачам в борьбе с пандемией COVID-19. Проект объединил Фонд профилактики рака «Не напрасно!», фонд помощи взрослым «Живой», благотворительный фонд «Правмир», благотворительный фонд AdVita, а также фонд поддержки социальных программ и инициатив «Лавка радостей». Они совместно привлекают средства для закупки медицинских материалов в больницы и питания для врачей. Медики по всей стране могут оставлять заявки на получение помощи на сайте, а эксперты «Что делать» при необходимости дополняют эти списки в соответствии с чек-листом, разработанным ведущими врачами-реаниматологами России.

По словам Фоминцева, который последние два месяца ежедневно общается с медиками по всей стране и рассматривает их заявки, главная болевая точка сейчас — это нехватка организаторских способностей на всех уровнях здравоохранения.

«Кошмарный менеджмент в здравоохранении — это первая и самая главная проблема. Это проявляется на всех уровнях, и в федеральных, и региональных приказах. Когда у нас возникла совершенно жуткая ситуация со средствами индивидуальной защиты было принято экстренное постановление, которое породило госмонополию на торговлю СИЗ. А через неделю его отменили. Когда люди отменяют собственные же решения, становится ясно, что работают не совсем профессионалы. Хорошо еще, что отменили, хватило мужество это сделать», – утверждает Фоминцев

По словам эксперта, непродуманные решения и коммуникации как внутри системы, так и с пациентами, существуют на всех уровнях. «То запугивают, то говорят, что все нормально, в общем, кто во что гораздо», – отметил Фоминцев. По его словам, острейшая проблема дефицита СИЗ в больницах по всей стране стала решаться лишь тогда, когда она вышла в публичное поле, в том числе с помощью блогеров.

Второй важной проблемой Илья Фоминцев считает отсутствие единого понятного механизма учета смертей пациентов от коронавируса. Сейчас смертность в РФ по официальным данным составляет менее 1% и для этого, по мнению эксперта, сейчас нет никаких предпосылок, по крайней мере очевидных. А понятного способа сравнить и исследовать способы учета сейчас нет. Фоминцев не исключил, что реальный уровень смертности просто скрывается:

«Так было с первой смертью. Там была пожилая женщина, заявили, что она умерла от тромба, а это не ковид. Причина смерти — понятие непростое. Можно написать, что он умер от остановки кровообращения, тогда непонятно, что такое смерть от ковида. Только так мы можем узнать, как мы с этим справляемся, если не знаем, как ведется учет».

Директор Фонда профилактики рака также отметил недостаток обеспечения реанимаций и больниц современным оборудованием. По его словам, сейчас в стационарах не хватает доступа к кислороду вне реанимации. Далеко не везде есть кислородные концентраторы, системы снабжения кислородом, современные неинвазивные аппараты ИВЛ и даже пульсоксиметры — приборы, которые контролируют насыщение крови кислородом.

«Необходимо масштабное исследование по поводу того, что всем нужно, и мы делаем первый шаг к нему — собираем данные по больницам, чтобы представить, где кому чего не хватает», – утверждает Фоминцев. По его словам, все получаемые данные от медиков проект «Что делать» направляет федеральным властям.

По-прежнему остается проблема нехватки средств защиты, в том числе самых элементарных — респираторов, очков, защитных экранов. В лучшем случае их выделяют для медучреждений, перепрофилированных как «ковидные», однако инфицированный пациент легко может оказаться в любой больнице.

«Мне кажется безумием сама идея разделять больницы на ковидные и не ковидные. Сколько угодно случаев, когда пациенты заражают персонал. Очки, респираторы, экраны, защитные костюмы сейчас нужны всем медикам», – считает эксперт.

Илья Фоминцев призвал врачей на замалчивать проблемы и обращаться на сайт «Что делать», где можно получить консультацию экспертов и оставить заявку средства защиты и оборудование. Также все желающие могут поддержать проект, в том числе самостоятельно закупив и доставив все необходимое для отдельно взятых больниц.