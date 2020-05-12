 

Скворцова: из-за психологических проблем врачи неправильно носят средства защиты

12.05.2020, 21:54, Новости дня

Врачи, работающие с коронавирусными пациентами, зачастую перестают уделять внимание правильному ношению средств индивидуальной защиты. Это связано с их тяжелым психологическим состоянием. Об этом рассказала глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".

По словам представителя ведомства, вышеназванная ситуация создает большие риски для здоровья самих медиков. Из-за отсутствия правильного ношения средств индивидуальной защиты возникают опасности перекрестного инфицирования, в связи с чем происходят инфекционные очаги в стационарах.

Скворцова рассказала, что ФМБА совместно с главным внештатным психологом Минздрава Юрием Зинченко и начальником управления психологической службы Вооруженных сил РФ Валентиной Барабанщиковой разработало методические рекомендации для психологической поддержки медработников. Созданы специальные тесты для самоконтроля и психической диагностики, показывающие "градус эмоциональной нестабильности". Рекомендации подсказывают, что нужно делать, чтобы выйти из такого состояния. Кроме того, врачам советуют всегда сохранять открытость в общении с коллегами.

Вероника Скворцова рассказала, что врачи самых разных специальностей получают короткий, но концентрированный курс обучения, который помогает сберечь себя от инфицирования при контакте с коронавирусным пациентом.

Глава ФМБА отметила, что медиков могут перемещать из региона в регион, исходя из потребности в специалистах на местах.

Ранее Вероника Скворцова рассказала, около 40 процентов медиков, работающих в "красной зоне", имеют проблемы с восприятием стресса. Примерно 10 процентов из них страдают депрессией.



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