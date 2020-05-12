В Саратовской области уволили чиновницу за презрительный комментарий в отношении рожениц

12.05.2020, 21:54, Новости дня

Исполняющая обязанности директора муниципального бюджетного учреждения "Центр молодежных инициатив Энгельсского муниципального района" Саратовской области Лидия Бузовчук уволена после комментария в социальной сети о том, что "рожающим все должны и обязаны".

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе администрации района. Отмечается, что такое решение было вынесено после проверки комментария.

Сообщается, что чиновница написала "ВКонтакте", что, мол, раньше денег за рождение детей не платили, "а сейчас рожающим все должны и обязаны, и чем больше дают, тем больше хочется!", посоветовав лучше помогать пенсионерам.