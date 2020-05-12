 

В Ростехе разработали отечественный калибратор для тепловизоров «Сыч-15»

12.05.2020, 21:53, Разное

В Ростехе смогли разработать отечественный калибратор «Сыч-15» для точной настройки тепловизоров. Он уже прошёл все необходимые испытания и готовится к серийному производству.
Об этом пишет непосредственно индустриальный директор радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Сахненко. Он также пояснил о новом калибраторе «Сыч-15». При его создании применялись исключительно российские разработки, чтобы сделать стоимость такого устройства минимальной. В итоге инженерам удалось создать калибратор, погрешность настройки которого составляет всего 0,1 градуса. При этом стоимость «Сыча-15» заметно ниже, чем у зарубежных аналогов, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».

Необходимость в тепловизорах, позволяющих дистанционно измерять температуру тела человека, крайне возросла во время пандемии коронавируса. Эксперты отмечают важность такого оборудования не только в данном случае, но и при любой другой эпидемии.



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