 

Саратовскую чиновницу решили уволить из-за слов о «скулящих» рожающих

12.05.2020, 21:48, Новости дня

В городе Энгельсе уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал «Регион 64» со ссылкой на главу муниципального района Саратовской области Андрея Стрельникова.

«Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны. И чем больше получают, тем больше хочется! Лучше б пенсионерам помогли, которые всю жизнь налоги платили и работали», – передает РИА «Новости» текст сообщения Прозоровой, опубликованного в одном из сообществ в соцсети «ВКонтакте».

В администрации района сообщили, что на время проверки чиновницу отстранили от занимаемой должности, в скором времени ее уволят.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о беспрецедентных мерах поддержки семьей, анонсированных президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним также, в конце апреля саратовский министр и глава аппарата губернатора региона Олеся Горячева ушла в отставку после скандала с закупкой медицинских масок.



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