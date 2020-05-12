 

Мнение: Читательский парадокс

12.05.2020, 21:30, Разное

Коронавирус, похоже, всем поднадоел. Репортаж Елена Костюченко и Юрий Козырев из «красной зоны» 52-й клинической больницы Москвы, где лечат зараженных коронавирусом, набрал 530 тыс просмотров. Это очень много. Но чуть меньше, чем текст о гибели миллиардера Дмитрия Босова. В тексте нет ни слова про коронавирус, но его прочитали почти 540 тыс человек.  Это потому что люди любят читать тексты про беды и трагедии богатых людей? 

540 тыс – это парадоксальная цифра. Тем более для текста, который был написан после нескольких телефонных звонков буквально за час-полтора.

540 тыс просмотров – это цифра сопоставимая с просмотрами всех текстов вместе взятых, выкладываемых  мною в ЖЖ за месяц .

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05 / Мнение: Управление катастрофами как новая реальность грядущего передела мира

25.04 / Актер фильма об Индиане Джонсе найден мертвым

26.05 / В США предлагают хоронить новым, экологичным образом

08.05 / Политика: Коммунисты делают Анатолия Быкова своим авторитетом

08.05 / В Москве больная коронавирусом сбежала из больницы

12.05 / Есть жертвы: в петербургской больнице вспыхнул пожар

01.05 / Комаровский заподозрил Малышеву в скрытой рекламе: «Идёт вразрез с доказательной медициной»

13.04 / “Нет никаких границ”: в Подмосковье обокрали храм

09.04 / Найден способ разблокировки смартфона с маской на лице через Face ID

12.04 / Эпидемиологи рассказали, можно ли заразиться коронавирусом через питьевую воду

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска