Мнение: Читательский парадокс

12.05.2020, 21:30, Разное

Коронавирус, похоже, всем поднадоел. Репортаж Елена Костюченко и Юрий Козырев из «красной зоны» 52-й клинической больницы Москвы, где лечат зараженных коронавирусом, набрал 530 тыс просмотров. Это очень много. Но чуть меньше, чем текст о гибели миллиардера Дмитрия Босова. В тексте нет ни слова про коронавирус, но его прочитали почти 540 тыс человек. Это потому что люди любят читать тексты про беды и трагедии богатых людей?

540 тыс – это парадоксальная цифра. Тем более для текста, который был написан после нескольких телефонных звонков буквально за час-полтора.

540 тыс просмотров – это цифра сопоставимая с просмотрами всех текстов вместе взятых, выкладываемых мною в ЖЖ за месяц .