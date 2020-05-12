Названо условие выработки иммунитета к коронавирусу

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12.05.2020, 21:30, Новости дня

Выработка иммунитета к коронавирусу зависит от состояния организма, рассказал доктор медицинских наук Антон Ершов в эфире телеканала «Россия 24».

По словам эксперта, у человека должно быть минимальное количество хронических заболеваний, в идеале их не должно быть совсем, передает РИА «Новости».

«Такие люди будут иметь больше всего шансов сгенерировать нормальную иммунную защиту», – отметил Ершов.

Врач добавил, что иммунитет к инфекции может не выработаться у тех, кто столкнется с малым количеством вируса. Ершов также уточнил, что повторно заразиться коронавирусом могут люди с иммунодефицитом.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова заявила, что продолжительный и сильный иммунитет от коронавируса формируется только у 7–8% переболевших.

Американские ученые отметили, что антитела обнаружены у большинства перенесших коронавирус. 



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