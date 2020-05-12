Что посмотреть: советуют Александра Бортич, Равшана Куркова, Юлия Пересильд, Татьяна Навка и другие

12.05.2020, 21:20, Разное

Когда появляется масса свободного времени, одним из популярных вариантов досуга становится просмотр фильмов и сериалов. Но определиться с тем, что именно смотреть, бывает тяжело, и тогда на помощь приходят рекомендации тех, кому мы доверяем. HELLO.RU традиционно решил довериться своим друзьям – знаменитостям – и собрал подборку их любимых проектов. В ней вы найдете что-то и для себя, и для своих детей.

Татьяна Навка

Благодаря советам моих подписчиков и Филиппа Киркорова @fkirkorov, я посмотрела потрясающий сериал “Почему женщины убивают”. Такой лёгкий ироничный в начале, стильный, с юмором на протяжении всего сериала и в итоге сильная драма с глубоким смыслом, удивительно редкое сочетание воздушности и заземленности, оставляет необыкновенно интересное послевкусие!!! Браво сценаристам и режиссёру за крутой сценарий!!! Рекомендую!

Резо Гигинеишвили

Есть повод и время пересмотреть любимые фильмы, подглядеть и научиться у Великих мастеров. “Собачий полдень” реж. Сидни Люмет; “Последний киносеанс” реж. Питер Богданович; “Почтальон всегда звонит дважды” реж. Боб Рейфелсон; “Седьмая печать” реж. Ингмар Бергман; “Американские граффити” реж. Джордж Лукас; “Короткий монтаж” реж. Роберт Олтмен; “Убийство китайского букмекера” реж. Джон Кассаветис; “Дорога” реж. Федерико Феллини; “Июльский дождь” реж. Марлен Хуциев; “Алавердоба” реж. Гиоргий Шенгелая.

Юлия Пересильд

Смотрю “Колл-центр” – это просто снос башки… Наташа Меркулова, Алексей Чупов – вы безумцы! Это так страшно и интересно! Это так напряжённо, что меня разрывает… Тупит интернет здесь в самоизоляции… но я все равно смотрю… @yulia_hlynina невероятна! @nikitatarasov огонь! Яглыч! Паша Табаков!!! Полина Пушкарук – космос!!! Сабина и все-все артисты играют, как Боги! Поздравляю!!! Всю команду и бегом смотреть!!!

Юлия Снигирь

Мой список смешного кино. Наконец-то.

“Берегись автомобиля” (Э.Рязанов)

“Гранд отель Будапешт” (У.Андерсон)

“1+1” (Накаш и Толедано)

“Полночь в Париже” (В.Аллен)

“Поймай меня, если сможешь” (С.Спилберг)

“Да здравствует Цезарь!”(Коэны)

“Римские приключения”(В.Аллен)

“Большой Лебовски” (Коэны)

“Залечь на дно в Брюгге”(Макдонах)

“Королевство полной луны”(У.Андерсон)

“Пули над Бродвеем” (В.Аллен)

“Влюблен по собственному желанию”(С.Микаэлян)

“Мимино” (Данелия)

“В джазе только девушки”(Уайлдер)

“Волк с Уолл-Стрит”(Скорсезе)

“Кингсмен”(М.Вон)

“Впритык”(Т.Филлипс)

Мой список захватывающих фильмов. Не самых веселых, но скучно не будет точно, обещаю.

Жизнь дэвида гейла (А.Паркер)

Игра (Д.Финчер)

Сука-любовь (А.Иньярриту)

Малхолланд Драйв (Д.Линч)

Молчание ягнят (Д.Демми)

Побег из Шоушенка (Ф.Дарабонт)

Реквием по мечте (Д.Аранофски)

21 грамм (А.Иньяритту)

Клетка (Т.Сингх)

Семь (Д.Финчер)

Зеленая миля (Ф.Дарабонт)

Авиатор (М.Скорсезе)

Пляж (Д.Бойл)

Столкновение (П.Хаггис)

Мой рейтинг исторических фильмов:

1.Фаворитка (Й.Лантимос)

2.Опасные связи (С.Фрирз)

3.Список Шиндлера (С.Спилберг)

4.Мария Антуанетта (С.Коппола)

5.Последний император (Б.Бертолуччи)

6.Война и мир (С.Бондарчук)

7.Бег (Алов и Наумов)

8.Елизавета (Ш.Капур)

9.Король говорит (Т.Хупер)

10.Рожденный 4 июля (О.Стоун)

11.Храброе сердце (М.Гибсон)

12.Орландо (С.Поттер)

Очень люблю “Бесславные ублюдки”, но засомневалась, историческое ли оно))))

Светлана Иванова

Серию самоизоляционных просмотров открыла… “Влюблённый Шекспир”… Как это кино прошло мимо меня, ума не приложу! Чистый восторг!⠀

Равшана Куркова

Вот навскидку список фильмов, которые меня потрясли и попали в самое сердце. Сильное, пронзительное кино для тех, кто уже устал от комедий. Итак:

“Город бога” (Режиссеры: Фернанду Мейреллиш, Катя Лунд);

“Сука-любовь” (реж. Алехандро Гонсалес Иньярриту);

“Рассекая волны” (реж. Ларс Фон Триер);

“Любовники с Нового Моста” (реж. Леос Каракс);

“Однажды в Америке” (реж. Серджо Леон);

“Любить” (советский фильм Михаила Калика и Инессы Туманян);

“Доживём до понедельника” (реж. Станислав Ростоцкий);

“Игра” (реж. Дэвид Финчер (да и вообще все его фильмы огонь));

“Остров Проклятых” (реж. Мартин Скорсезе);

“Головой о стену” (реж. Фатих Акин)

“Пролетая над гнездом кукушки” (реж. Милош Форман).

Сериалы для поднятия настроения. Мой топ-антистиресс выглядит так:

1) “Друзья”

2) “Офис”

3) “Американская семейка”

4) “Отчаянные домохозяйки”

5) “Аббатство Даунтаун”

6) “Хороший доктор”

7) “Удивительная Миссис Мейзел”

8) “Убивая Еву”

Анимационные сериалы:

9) “Рик и Морти”

10) “Гриффины”

Фонд Натальи Водяновой “Обнаженные сердца”

В последнее время все составляют списки фильмов, которые можно посмотреть пока есть время. Мы тоже решили предложить вам свой список художественных и документальных, иностранных и российских фильмов и сериалов, где есть герои с аутизмом. Приятного просмотра!

1. Антон тут рядом

2. Человек Дождя

3. Хороший доктор (2017)

4. Снежный пирог

5. Без ума от любви

6. Что гложет Гилберта Грейпа?

7. Особенные (2019)

8. Анимированная жизнь

9. Вторжение (2006)

10 Жутко громко и запредельно близко

11. Эпидемия (2018)

12 Безумцы из Титиката

13 Ее зовут Сабина

14. Дина (2017)

15. Рай океана

16. Меркурий в опасности

17. Я Сэм

Аврора

Будем реалистами, главное наше развлечение в карантин – это фильмы и сериалы. И если вы сейчас как раз думаете, что бы посмотреть, то ловите список моих любимых сериалов.

#mustsee из более или менее свежих:

– Эйфория

– Morning show

– Sex education (уже 2 сезона)

– High Fidelity (в русском переводе “Меломанка”)

– Почему женщины убивают

– И повсюду тлеют пожары (в восторге от новой продюсерской работы Риз Уизерспун)

Из недавних, но громких хитов, которые я считаю гениальными:

– Молодой папа и Новый папа

– Чернобыль

– Большая маленькая ложь, 2 сезона

– Позвоните Дикаприо (единственный русский сериал в моём списке)

– BBC: Планета Земля (документальный и единственный в списке, который можно и нужно смотреть всей семьей 0+)

Из старых, проверенных, бесконечно любимых:

– Shameless (“Бесстыжие”, обязательно американский и в переводе Alexfilm – много лет ребята гениально переводят на деньги зрителей), 10 сезонов

– Рэй Донован, 7 сезонов

– Карточный домик, 6 сезонов

– Мост, 4 сезона (обязательно шведско-датский вариант)

Из тех, что прошли незаметно, но очень крутые:

– Маньяк (с Эммой Стоун, название дурацкое и не соответствующее)

– Шпион (Саша Барон Коэн в драматической роли, основан на реальных событиях)

– Fortitude (скандинавский нуар)

В ближайших планах:

– Неортодоксальная

– Шучу (с Джимом Керри)

– Tiger King (документальный)

– Миссис Америка (с Кейт Бланшет)

Внимание! Большинство этих сериалов строго 18+. Не всё из списка заходит мужчинам.

Александра Бортич

Пока мы все (я надеюсь, что все) сидим на карантине по домам, я ни с того ни с сего решила сделать подборку фильмов, которые легко могут попасть в категорию “гилтиплэжер”, но в это непростое время, возможно, именно они смогут поднять кому-то настроение.

1. “Добейся успеха”

Хорошие чирлидерши, плохие чирлидерши, известные и нет, кто-то пробивается наверх сам, кто-то крадет чужие программы – знатный накал страстей. Ну и, конечно, когда девчонка-рокер приходит на прослушивание в группу поддержки и уделывает всех девчонок-конфеток – кайф!

2. “Шаг вперёд”

Классика молодежных ромкомов, что тут скажешь. Он плохой парень, она хорошая девочка, они танцуют и, о, неожиданность! – влюбляются. Супер же.

3. “10 причин моей ненависти”

Хит Леджер поёт I love you baby со школьным оркестром – всё, что вам нужно знать.

4. “Бунтарка”

Ой, и опять, конечно, спорт, и опять девчонка-рокер (кстати, набор футболок с группами у главной героини очень даже симпатичный) уделывает всех сладких барби на брёвнах и брусьях – идеаль. Ах, да, и Джефф Бриджес в роли тренера, ну!

5. “Она – мужчина”

Получается аж два фильма с Ченнингом Татумом, я не специально) Все мы тайно любим фильмы с переодеваниями, даже не притворяйтесь!

6. “Это ли не романтично?”

Просто это довольно смешной фильм. Хороший стеб над жанром романтических сладких комедий. Ребел просто прекрасна.

7. “Другая женщина”

Случайно пересмотрев не так давно в самолете этот фильм, я обнаружила, что он очень жанровый, очень симпатично сделан и что он просто классный, смешной и там крутые актрисы вообще-то!

Тина Канделаки

Я обожаю сериалы и постоянно смотрю что-то новое. Удачный сериал не просто отвлекает от запретных плодов за нашими окнами – он вдохновляет и часто предугадывает будущее. Давайте в период коронавируса использовать время с пользой!

1. Артему я посоветовала познакомиться с сериалом с Риз Уизерспун “Утреннее шоу”, его можно посмотреть на Apple TV.

2. “Колл-центр”. Яркий пример с точки зрения темы насилия, провокации и агрессии в отечественной сериальной индустрии – и очень яркая заявка для любителей японского кино.

3. “Год культуры” с Федором Бондарчуком. Дядя Федор всегда дядя Федор, поэтому тем, кому понравился сериал “Домашний арест”, а также тем, кто хочет посмотреть на приключения российского чиновника в России, – добро пожаловать. Особенно, если вы поклонник Федора Бондарчука.

4. “Война семей” для тех, кто любит комедии. Две семьи, Монтекки и Капулетти, одну возглавляет @sasha_robak, вторую – @egorberoev. Ироничный, сентиментальный, комичный – и вызывает улыбку. Думаю, что в такой трудный период фильм подарит чувство теплоты и покажет, что иногда здорово оказаться с близкими в запертом пространстве.

5. “Ключи Локков”. Мистический сериал на Netflix для тех, кто любит детские сказки про путешествия во времени и пространстве.

6. Сериал “И повсюду тлеют пожары”. Сериал о двух женщинах (в главных ролях Риз Уизерспун и Керри Вашингтон), которые являются полярными оппонентами с точки зрения их социального места в обществе. Одна – белая богатая американка, а другая – темнокожая афроамериканка, не имеющая крыши над головой, зато с сомнительным прошлым, непонятным настоящим и будущим. Они пройдут отрезок жизни вместе, поскольку ты никогда не знаешь, куда могут привести тебя собственные дети.

Кроме того, советую вам посмотреть фильм Содерберга “Заражение” – рассказ о всемирном заговоре, который возникает после того, как инфекция разлетается по миру. Сегодня этот фильм особенно страшен.

Анна Семак

Какие фильмы посмотреть с детьми, чтобы на чужом примере рассказать о доброте, любви и милосердии? Как с помощью кино самому обратить внимание на важные темы, о которых прежде мы даже не думали?

Детям:

“Как прогулять школу с пользой” – невероятно трогательный, красивый фильм о богатстве и бедности, отчаянии, надежде и всепобеждающей силе добра.

“Заплати другому” – фильм о магической цепочке добрых дел, заставляющий плакать в конце.

“Невидимая сторона” – кино об усыновлении подростка, разрушающее стереотип о том, что в семью лучше брать симпатичного кудрявого ангелочка.

“Чудо” – фильм о том, что все ограничения только у нас в голове, не бывает “других” детей.

“Чудеса с небес” – очень рекомендую к просмотру всей семьей. Невероятный фильм о вере и истинных ценностях.

“Семья по-быстрому” – пожалуй, лучший фильм об усыновлении, основанный на реальных событиях. Все как есть, без прикрас.

“Освободите Вилли” – добрый фильм о мальчике сироте, спасающем касатку из океанариума.

“Полиана” – очень светлый фильм о том, как из любой ситуации извлекать плюсы.

“Кон Тики” – приключенческий фильм о свободе и морских приключениях.

Подросткам и взрослым:

“Капернаум” – очень важный фильм о проблемах стран третьего мира, который непременно стоит посмотреть взрослым.

“Лев” – удивительная история маленького индийского мальчика, случайно уехавшего в другую страну на поезде, усыновлённого австралийской парой.

“Проповедник с пулемётом” – фильм-шок о детях Руанды, пострадавших от экстремистской группировки ГАС.

“Джузеппе Москати: Исцеляющая любовь” – фильм-откровение, проникающий глубоко в душу. Фильм, после которого ваша жизнь не будет прежней.

“Цветок пустыни” – шокирующий фильм о детстве и жизни сомалийской модели, пролившей свет на трагедию женского обрезания. Фильм для взрослых.

“Замок из стекла” – грустный, но очень глубокий фильм о жизни семьи хиппи, желающей воспитать свободных детей.

“В диких условиях” – хороший фильм для подростков о том, что значит отказаться от благ цивилизации и какая она – другая жизнь.

“Соль Земли” – документальный фильм, с которого началась моя любовь к Африке.

Мультфильмы:

“Карлик Нос” – пересмотрела его десятки раз даже без детей.

“Незнайка на Луне” – уникальный юмор! Такое количество афоризмов можно найти только в советских фильмах: “Негодяи, проходимцы, вегетаРЬЯнцы!”

“Нико. Путь к звёздам” – почему мне так отозвалась история про маленького летающего оленёнка – не знаю. Возможно, потому, что с детства я тоже летаю во сне.

“Пересвет и Ослябя” – исторический мультфильм о подвиге воина-монаха во время Куликовской битвы можно найти на Ютюб.

“Необыкновенные приключения Серафимы” – так просто, понятно и до слез прекрасно.

“Твой крест” – замечательный мультфильм о том, что каждому даётся по силам.

Документальное кино:

“Сахар” 12+

“Как это сделано?” 6+

“Дом” 6+

“Мусор” 6+

“Блеф или с Новым годом” 6+

“Дом” 6+

“Земляне” 16+

“Соль Земли” – хит

YouTube – AdMe – лучший канал для детей!

Кино для взрослых с острым сюжетом:

1. “Три билборда на границе Эббинга, Миссури”. Жесткий и глубокий фильм о цепной реакции гнева.

2. “Маршалл”. Фильм о первом темнокожем парне из Верховного суда США, расследовавшем загадочное дело об изнасиловании.

3. “Лучшее предложение”. Если не смотрели, я вам даже немного завидую.

4. “Дикие истории”. Квинтэссенция чувств. Жизненно. Тонко. Мудро. Еврейская свадьба – шедевр.

5. “Хариетт” – пожалуй, один из лучших фильмов о рабстве.

Фильмы о нарциссических отношениях:

1. “Роковое влечение” – французское кино о разрушительной связи между заключённой красоткой и начальником тюрьмы. Как отличить любовь от зависимости.

2. “Любите ли вы Брамса?” – милый фильм об игле восхищения и убивающем обесценивании.

3. “Газлайтинг” – старинный хрестоматийный фильм о тактике поведения абьюзеров. Обязательно к просмотру.

4. “Обещание на рассвете” – потрясающий фильм о матери-нарциссе, вопреки психологическим прогнозам, воспитавшей удивительного сына.