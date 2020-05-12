“Мне смеялись в лицо”: страшная исповедь заболевшей коронавирусом

12.05.2020, 21:16, Разное

Анна работает в сфере торговли, постоянно контактирует с людьми, поэтому ответственно относилась к здоровью и носила защитные средства. Девушка каждые несколько часов меняла маску и одноразовые перчатки, проводила дезинфекцию.

Поведение посетителей Анну сильно удивляло. “Люди, приходящие ко мне на работу, абсолютно не соблюдали дистанцию, приходили без масок, рассказывали мне про всемирный заговор и смеялись, как казалось мне, в мое защищенное от вирусов лицо”, – приводит рассказ девушки челябинский портал 74.RU.

По ее словам, в конце апреля она почувствовала недомогание: поднялась температура, начала сильно болеть голова, а затем и спина. Все это продолжалось несколько дней. Температура доходила до 37,7, приходилось пить обезболивающие, рассказала Анна.

2 мая ей объявили о положительном тесте на коронавирус. На следующий день домой к девушке, где она жила вместе с мужем, пришли люди в защитных костюмах и с кучей постановлений. Анну сфотографировали и предупредили о штрафе, если она выйдет из дома. После этого ей каждый день звонили из поликлиники и центра по борьбе с коронавирусом, задавали одинаковые вопросы.

Спустя пять дней ее самочувствие не улучшилось. Более того, у девушки пропало обоняние, началось учащенное сердцебиение, на теле появились высыпания, все это дополнялось постоянным чувством усталости.

Особые впечатления Анна получила от компьютерной томографии, на которую ее повезли 8 мая. Девушка была в шоке от огромной очереди на обследование. “Все в одной куче – больные, здоровые, с вирусом, без вируса”, – сокрушается она.

К счастью, коварный вирус начал отступать. 11 мая Анне стало получше, сейчас девушка идет на поправку. Но о своей болезни COVID-19 она, видимо, не забудет еще очень долго.

На 12 мая коронавирусом в России заразились свыше 230 тысяч человек. За последние сутки выявлено 10 988 случаев, из них более пяти тысяч – в Москве. За это же время скончались 107 человек с диагнозом COVID-19, 3 711 выздоровели.

После главы правительства Михаила Мишустина и министра культуры Ольги Любимовой коронавирусом заразился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Представителя Кремля госпитализировали.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 12 Май 2020 в 12:53 PDT