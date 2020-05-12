Стало известно об аресте Януковича

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12.05.2020, 21:16, Разное

Печерский суд Киева вынес решение о заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича. Политика обвиняют в организации массовых убийств на Майдане, передает агентство “Интерфакс”.

Решение суда огласили во вторник, 12 мая. “Применить в отношении Януковича меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 10 июля 2020 года”, – говорится в официальном сообщении.



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