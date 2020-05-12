 

США признали успехи РФ в Сирии

12.05.2020, 21:16, Новости дня

Россия действительно успешна в военном смысле в Сирии, но политического выхода из проблем пока нет, сообщил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.

Он отметил, что ключевые интересы РФ в Сирии – поддержание военных баз, защита экономических инвестиций. Также, по словам Джеффри, РФ считает, что ограниченное военное участие позволяет ей добиться крупных стратегических успехов, передает РИА «Новости».

«Они, действительно, весьма успешны в военном смысле в Сирии. Проблема в том, что нет политического выхода из-за проблем с (президентом САР Башаром) Асадом. Наша работа — представить им путь вперед через ООН, при поддержке ООН. Но это требует, чтобы они до какой-то степени дистанцировались от Асада и иранцев», – сказал Джеффри.

У него спросили, каким образом можно «вбить клин между Асадом и русскими», а также можно ли верить сообщениям, что президент Сирии якобы вызывает недовольство в Москве.

«Мы считаем, что эти сообщения верны. Мы разговаривали с русскими на протяжении последнего года. Русские недовольны Асадом. Проблема в том, что они не видят альтернативы», – сообщил Джеффри.

В конце апреля Джеффри заявил, что США предложили России сотрудничество в борьбе с террористической группировкой ИГ (запрещена в России) на юго-западе Сирии.



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