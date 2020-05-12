 

ФАС проверит рост цен на медицинские маски и перчатки

12.05.2020, 21:09, Разное

Один из официальных представителей Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) пояснил о появлении в стране дефицита медицинских перчаток и масок. Он также упомянул, что на эти средства защиты выросли цены.
Данная информация, опубликованная ТАСС, была приведена на основании того, что в ФАС были зафиксированы обращения граждан, свидетельствующие о дефиците медицинских перчаток и росте цен на них. Впрочем, представитель государственной службы добавил, что количество таких обращений незначительно.

Стоит отметить, что с 12 мая в Москве введено правило обязательного ношения масок и защитных перчаток как в общественном транспорте, так и в магазинах. К слову, меры “масочного режима” введены и в других регионах страны. Об этом сообщает интернет-издание Эхо Москвы.



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