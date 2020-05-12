США назвали С-400 «главным раздражителем» в отношениях с Турцией

12.05.2020, 21:08, Новости дня

Вопрос о покупке Турцией российских ЗРК С-400 является главным раздражителем в отношениях с США, сообщил спецпредставитель Белого дома по Сирии Джеймс Джеффри.

«С-400 – это огромный вопрос… это исключительно сложный вопрос, потому что он касается крупнейшей инвестиции в оборону США и их союзников со Второй мировой войны – истребитель F-35. Действия Турции подрывают потенциал этого истребителя», – передает его слова РИА «Новости».

Джеффри отметил, что США и Турция оказались в застое по этому вопросу.

«Это самая большая проблема. В остальном мы с Турцией вполне хорошо ладим по большинству вопросу, включая Ливию, НАТО, Кавказско-черноморский регион, Сирию и Ирак», – сказал он.

Между тем, 7 мая стало известно, что РФ обсуждает с Турцией состав и сроки поставки дополнительной партии С-400.

США отказывались поставлять Турции ЗРК Patriot, пока страна не вернет РФ комплексы С-400. Также Вашингтон приостановил участие Турции в программе создания F-35.

Позднее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что США смягчили свою позицию по вопросу ЗРК Patriot.