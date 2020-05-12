Сотрудникам Twitter разрешили остаться на удаленке навсегда

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12.05.2020, 21:08, Новости дня

Сотрудники Twitter Inc., которые работают дистанционно из-за пандемии коронавируса, смогут оставаться на удаленке постоянно, сообщила компания.

«Последние несколько месяцев показали, что мы можем работать таким образом. Если наши сотрудники находятся в ситуации, которая позволяет им работать из дома, и они хотят продолжать это на бесконечной основе, мы поможем этому осуществиться», – цитирует заявление компании РИА «Новости».

В Twitter добавили, что планируют открыть офисы не раньше сентября.

Ранее компании Facebook и Google разрешили сотрудникам продолжить работать удаленно до конца года.



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