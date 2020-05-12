 

Мнение: Удар в мозг. Памяти К.Крылова

12.05.2020, 21:00, Разное

Жалко Константина Крылова. Мой ровесник – 52 года, умер от инсульта. Причем – умер в больнице (!), чуть ли не в Реабилитационном Центре. То есть – у него случился первый удар, его забрали в больницу, вроде как откачали (уже начали писать, что все в порядке и его скоро выпишут, разум и речь сохранны). Потом – второй инсульт, опять вроде как откачали, жена писала в ФБ, что второй удар “гораздо меньший”, опять появились какие-то надежды… И тут вдруг сегодня, как гром среди ясного неба – “умер”.

Печально. Человек не просто смертен, но внезапно смертен – в какой уже раз мы в этом убеждаемся. Умер, между прочим, главный редактор самиздатовского журнала “Вопросы национализма”, один из самых видных идеологов “русского национализма”, какой он ни есть. По вероисповеданию – зороастриец (то есть сторонник древних персидских верований в Огненного Бога).

Мне честно говоря, никогда не нравилось почти ничего из того, что писал Константин – ни по стилю, ни по содержанию. Но он, несомненно, всегда вызывал уважение тем, что являл собой крайне редкую для российского социума фигуру – общественного деятеля. В России ведь таких по большому счету не бывает в принципе; тут есть или “деятели” на государственном подсосе – то есть попросту говоря клерки, брошенные “на общественную работу”, или же “бомбисты”-заговорщики, которые российское общество ненавидят едва ли не больше, чем российское же государство.

Крылов же всю жизнь пытался вдохновить и изобразить какое-то общественное движение ПОМИМО государства – работа примерно как у зека, который коротает пожизненный срок, ковыряя заточенным черенком ложки бетонную стену. И надо сказать, что он действительно РАБОТАЛ, делал эту абсолютно неблагодарную работу среди абсолютно равнодушных автохтонов. И был в этом бескорыстен – судя хотя бы потому, что он, особенно в последние годы, периодически взывал через блоги к читателям с просьбой о пожертвованиях, ТАК КАК В ДОМЕ НЕЧЕГО ЕСТЬ.

Словом, в глубинном смысле у него состоялась абсолютно русская, крестьянская судьба: всю жизнь с угрюмым, непонятным упорством вспахивать скудную, тяжелую, неплодородную ниву – и умереть, так и не дождавшись урожая.

Земля пухом.

Источник: Размышления вольного социолога



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