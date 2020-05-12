 

“Очень тонкий момент и я им горжусь”: Кристина Черкасова самостоятельно перерезала пуповину ребёнку

12.05.2020, 20:53, Разное

Жена ведущего проекта «Дом-2» Андрея Черкасова Кристина в микроблоге в Instagram поделилась с подписчиками историей своих родов. Так, она рассказала, что после рождения малыша самостоятельно перерезала пуповину.
Согласно утверждению Кристины Черкасовой, она смогла родить ребенка без разрывов и каких-либо надрезов. Сразу же она присела и взяла на руки наследника. Супруга Андрея Черкасова отметила, она испытала удивительные чувства. В этот момент ведущий шоу «Дом 2» пребывал в ожидании за дверью родового зала и все слышал. После появления малыша на свет, медики предложили пригласить отца для торжественного обрезания пуповины. Однако Кристина Черкасова отказалась видеть супруга и отметила, что она к этому ещё не готова.

После этого ответственную миссию предложили выполнить молодой матери. Сперва она отказывалась это делать, однако спустя некоторое время согласилась и самостоятельно перерезала пуповину. Черкесова поняла, как это важно для связи матери и ребёнка. Данный момент знаменитость считает очень тонким, однако это заставляет её гордиться собой. Затем ребёнка забрали для проведения всех необходимых процедур и замеров. Для контроля данного процесса пригласили Андрея Черкасова. Вес его наследника составил 3,120 кг, а рост – 51 см.



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