 

«Жара не спасет»: Ученые опровергли миф о распространении коронавируса

12.05.2020, 20:53, Разное

Канадские исследователи опровергли один из популярных мифов о коронавирусе, согласно которому инфекция «боится» жары. В научном издании Canadian Medical Association Journal появилось исследование, результаты которого указывают, что высокая температура не способна воздействовать на SARS-CoV-2.
Ранее многие полагали, что при наступлении летнего периода в Северном полушарии коронавирус замедлит темпы распространения или вовсе исчезнет из-за высокой температуры. Но эпидемиолог Дионн Гесинк подчеркнула, что ни жара, ни влажность воздуха никак не могут воздействовать на инфекцию.

В рамках исследования они изучили распространение коронавируса в 144 регионах. Инфекция SARS-CoV-2 передавалась от человека к человеку в странах с сухим и влажным климатом. Поэтому основными инструментами воздействия продолжают оставаться мероприятия, сдерживающие пандемию.



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