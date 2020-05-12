Мнение: Агитационная ударная группа США и Англии заглохла

12.05.2020, 20:50, Разное

В третьей части трилогии «Голодные игры», среди вооруженных сил повстанцев появляются специально обученные команды бойцов, представляющие из себя съемочную группу: режиссера, ассистента и двух операторов. Они не политруки, их target group не сослуживцы, а тыл. Их миссия – поддерживать среди аудитории максимально высокий градус ненависти к врагу.

Толпы безоружных людей, до предела взбешенные видосами отснятыми инфо-спецназом, бросаются на автоматчиков Капитолия, и побеждают – хотя по пути несут огромные потери. Прямо как арабская молодежь, насмотревшаяся Аль-Джазиры про самосожжение Мухамеда Буазизи в 2011. Писательница Сьюзан Коллинз, автор «Голодных игр», не стала здесь Кассандрой. Ничего принципиально нового в информационном спецназе нет.

Ещё викинги осознавали важность медиа-ландшафта, а проще говоря – пропаганды. В дружине конунга были отдельные бойцы – скальды. В их задачу входило сочинение песен о подвигах отряда. Это была одновременно и мотивация, и PR, и наведение ужаса на потенциальных противников и жертв.

Пожалуй лучшей иллюстрацией эффективности пропаганды в условиях почти современной войны станет наша Гражданская: Белая армия, по сути являвшаяся армией профессиональной, состоящей как раз из кадровых офицеров, вчистую проиграла армии Красной – преимущественно повстанческой и малообразованной, зато очень идеологизированой. Агитационный бронепоезд Троцкого, окна РОСТА, и разрывные стихи Маяковского смяли Врангелевские укрепления на Перекопе.

Важность военной агитации была осознана во всем мире. На Вторую мировую был призван и доктор Геббельс, и Микки Маус, и BBC, и Константин Симонов с Кукрыниксами.

Затем, начался атомный век, с его теорией взаимного гарантированного уничтожения. Он сделал прямой конфликт держав попросту невозможным. На передовой Холодной войны оказались именно скальды – под прикрытием дружественных мечей воспевавшие свои дружины, а главное – родных конунгов и их образ жизни. Удивительно, что СССР – как наследник ТАССовских окон и агитбронепоезда – умудрился просрать ту схватку.

Голивудские студии мейджоры, глянцевые каталоги, британское рок-н-рольное вторжение – всё это, без единого гвоздя и выстрела, вскрыло оборону Варшавского блока.

Сейчас, когда противостояние мировых полит-экономических полюсов обострилось, а атомный век с его табу никуда не делся, скальдические схватки стали изощренней и красочней. Здесь и sub-media структуры, вроде Белых Касок и Bellingcat, и многоходовые наступательные операции типа Дела Скрипаля и Химических атак Башара Асада. А ещё MH17, Грета Тунберг и многое другое.

Американская студийная система – держащая мировой прокат, медиа-корпорации News Corp и WarnerMedia – контролирующие глобальный эфир, и Google и FaceBook – смотрящие за трафиком: всё это превращено в орудия информационной агрессии. Голливуд снимает агитки типа «Морского боя» и «Ярости», The Times кричит «мамой клянус!» за дело Скрипаля, CNN за русские танки на Донбассе и Луне, а FaceBook 9 мая случайно банит Егорова и Кантарию… Не замечать системности этих действий может лишь человек крайне наивный, или крайне наёмный.

По всему выходит, что англо-американская агитационно-ударная группировка чертовски эффективна и совершенно неуязвима.

Но вот случился идеальный шторм COVID-19. Он карантином уже порвал остатки глобальной экономики, а полутораметровой дистанцией убил продакшн и прокат Голливуда. Пока в Нью-Йорке заняты выборами Трампа, а в Лондоне подсчитывают Брекзит – у глобальной информационной партизанщины имени Че Гевары, Люка Скайуокера и Дениса Давыдова – появляется возможность сравнять шансы и отбить у корпораций часть информационного пространства.

Пока медиа-корпорации заглохли, надо как минимум отбивать кинозалы и выдавливать Голливудских мейджоров с нашего проката. Свято место пусто не бывает, и то что не доснимут в Голливуде, должны доснять на Мосфильме. В условиях грядущего мирового экономического кризиса и коронавирусного передела, особое внимание надо уделять СМИ, киностудиям и родному медиаландшафту. Это уже не вопрос культуры, престижа или образования, а суверенитета и национальной безопасности. Либо сейчас, либо хрен его знает когда. Как с Крымом в 2014ом.