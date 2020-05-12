Навка описала симптомы коронавируса у себя и Пескова

12.05.2020, 20:48, Новости дня

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, госпитализированная с коронавирусом, рассказала о симптомах болезни у себя и своего мужа, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Нас с мужем госпитализировали, подтвержден COVID-19. Т.к. вирус был обнаружен практически при первых симптомах, удалось вовремя предпринять меры, чтобы не подвергать дополнительному риску наших родных. Я иду на поправку, температуры уже нет, кашля тоже, даже антибиотики не пришлось принимать. Говорят, что женщины переносят этот вирус легче, видимо, так оно и есть», – написала Навка в своем Instagram.

«Из последних симптомов – совсем не чувствую запахи. У мужа ситуация немного посложнее, но под контролем наших доблестных профессиональных врачей все идет хорошо!.. Вот, на что я еще хочу обратить ваше внимание. Главное без паники, но обязательно прислушивайтесь к своему организму, у всех симптомы могут быть индивидуальны, например, у меня температура сразу подскочила высокая, у мужа несколько дней была небольшая. Берегите себя и будьте здоровы!» – добавила Навка, поблагодарив за пожелания выздоровления.

Здоровья фигуристке и представителю Кремля в комментариях желают многие российские звезды, в том числе Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Михаил Галустян и другие.

Напомним, о заболевании коронавирусом сообщил сам Песков, он вместе с супругой Татьяной Навкой находится в больнице.