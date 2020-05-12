 

НАСА сообщило о завершении переговоров о месте на российском «Союзе»

12.05.2020, 20:48, Новости дня

НАСА завершило консультации с корпорацией Роскосмос по приобретению места на российском корабле «Союз», который осенью будет запущен к Международной космической станции (МКС), информирует американское ведомство.

В заявлении говорится, что ведомство намерено гарантировать «присутствие США на борту МКС», подробностей достигнутых договоренностей не приводится, передает ТАСС.

В феврале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что контракт с НАСА на покупку мест на кораблях «Союз» для доставки астронавтов на МКС могут подписать уже в апреле.

В справочных материалах НАСА к проекту федерального бюджета США отмечалось, что агентство продолжит закупать места на кораблях «Союз» для астронавтов.



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