НАСА сообщило о завершении переговоров о месте на российском «Союзе»
12.05.2020, 20:48, Новости дня
НАСА завершило консультации с корпорацией Роскосмос по приобретению места на российском корабле «Союз», который осенью будет запущен к Международной космической станции (МКС), информирует американское ведомство.
В заявлении говорится, что ведомство намерено гарантировать «присутствие США на борту МКС», подробностей достигнутых договоренностей не приводится, передает ТАСС.
В феврале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что контракт с НАСА на покупку мест на кораблях «Союз» для доставки астронавтов на МКС могут подписать уже в апреле.
В справочных материалах НАСА к проекту федерального бюджета США отмечалось, что агентство продолжит закупать места на кораблях «Союз» для астронавтов.
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