 

Помпео и Рейнсалу обсудили трансатлантическое сотрудничество

12.05.2020, 20:45, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник побеседовал по телефону с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу, сообщила официальный представитель Госдепартамента Морган Ортагус.

Двое дипломатов обсудили совместные усилия в рамках Совета Безопасности ООН, направленные на предотвращение конфликтов и обеспечение мира на всей планете, а также саммит Инициативы трех морей и важность трансатлантического сотрудничества в борьбе с пандемией COVID-19.

Напомним, что Эстония, которая впервые стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2020-2021 год, с 1 мая приняла в ротационном порядке председательство в Совете Безопасности на один месяц, что дает ей возможность формирования повестки дня. Эстония планирует уделить внимание темам пандемии и ситуации в области безопасности, защите гражданского населения и вопросам международной кибербезопасности.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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