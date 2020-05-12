Ермак провел переговоры в нормандском формате

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12.05.2020, 20:40, Новости дня

Во вторник, 12 мая, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с политическими советниками лидеров “Нормандской четверки”, сообщила пресс-служба ОП.

“Стороны уделили особое внимание вопросам безопасности, достижения режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и доступа мониторинговой миссии ОБСЕ на не подконтрольные Украине территории Донбасса”, – отметили в Офисе президента.

О каких-либо договоренностях, достигнутых в ходе переговоров, не сообщается.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки”. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца (предполагается, что она пройдет в Берлине), однако ее точная дата не определена.

30 апреля 2020 года министры иностранных дел стран “Нормандской четверки” общались в режиме видеоконференции. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что беседа прошла конструктивно, но “иногда было напряженно”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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